AFIP agiliza el trámite para solicitar la reducción de anticipos de Ganancias

La medida, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, permite reducir los tiempos de tramitación y los costos derivados de la operatoria.



Ahora AFIP automatizará el proceso de evaluación de cada contribuyente, donde se tendrá en cuenta la categoría en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), el monto de la reducción y las solicitudes previas de disminución de anticipos.



Todas las notificaciones se realizarán al domicilio fiscal electrónico a través de la "e-ventanilla".



En los casos en que la AFIP tenga que solicitar documentación adicional, resolverá los pedidos dentro de los sesenta días corridos



Para solicitar la reducción de anticipos se debe ingresar con Clave Fiscal al "sistema de cuentas tributarias", luego seleccionar la opción "transacciones" y finalmente el ítem "reducción de anticipos".



Como requisito para realizar las solicitudes, los contribuyentes deberán tener:



- CUIT activa sin limitaciones



- Contar con domicilio fiscal electrónico



- No tener presentada una solicitud de reducción de anticipos del mismo período, dentro del plazo de 180 días corridos.



- No registrar falta de presentación de declaraciones juradas.



Anteriormente cuando un contribuyente pedía la reducción de anticipos, el organismo emitía automáticamente una fiscalización electrónica a todos los pedidos. Finalmente la AFIP intimaba por el impuesto no pagado a raíz de la reducción solicitada.