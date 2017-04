Pasos para exigir la entrega del 0 KM si no se recibe en la fecha estipulada

Se deben leer todos los detalles del contrato y no quedarse con dudas.

Una especialista en derechos del consumidor explica qué debemos hacer si no se cumple la fecha de entrega de un auto nuevo, independientemente de la modalidad en la que se adquirió el vehículo.Cuando una persona decide comprar un auto 0 kilómetro puede hacerlo a través de diversas formas pero, seguramente, está pensando en un momento específico para que se lo entreguen. Es por ello que se debe exigir la entrega del plazo pactado independientemente de cómo y dónde se haya realizado la compra, ya sea una agencia, concesionaria o con la intervención de un plan de ahorro se. Si esa fecha no se cumple,explica qué hacer para exigir la entrega inmediata.La persona puede exigir que le brinden información sobre la fecha en la que será entregado el vehículo 0 km y ello surge de la obligación de información que tienen los proveedores de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor "?El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización?".El cumplimiento dar toda la información es importante para el cliente porque las relaciones de consumo se basan en la confianza que la persona tiene en el vendedor y en el producto.El comprador debe contar con la documentación de todo lo pactado y los comprobantes de pago con la descripción de los ítems.Si el vendedor no quiere entregar comprobantes o los pagos pretender ser en efectivo habría que dejar constancia por escrito de estas irregularidades.Un paso importante son las intimaciones en los casos de atrasos en las entregas, ya sea de una compra en un pago, por un plan de ahorro o con un crédito prendario.Los reclamos se pueden realizar por teléfono, por mail o personalmente pero las intimaciones es necesario hacerlas por escrito ya sea por nota, que deberá tener un sello o firma de recepción, o por carta documento.Para poder reclamar las multas por demora más las indemnizaciones que correspondenque respalde de todo lo sucedido.