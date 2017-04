SanCor cada vez peor: Muchos tamberos dejaron de entregarle leche

El presidente de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafe), Marcelo Aimaro, advirtió este miércoles que "más de 200" tamberos dejaron de entregarle leche a Sancor porque "no está pagando" por lo que consideró que será "difícil revertir" la grave situación financiera que atraviesa la empresa.



"Más de 200 productores lácteos dejaron de entregarle leche a Sancor", precisó, a la vez que explicó que "la empresa recibía 3,5 millones de litros y hoy sólo 860 mil litros". "Así es muy difícil revertir la situación de Sancor. Una fábrica no puede trabajar de esta manera", puntualizó.



"Ningún tambero tiene fecha cierta de pago cuando le entrega la leche a una fábrica. Ahora, el problema con Sancor es que no está pagando, por lo tanto hay incertidumbre de cobrar. Esto obligó a los productores a venderle la leche a otras industrias", agregó.



De esta forma, actualmente la empresa "tiene 4.000 empleados para trabajar menos de un millón de litros", precisó el titular de Meprolsafe, en declaraciones a LT10 Radio Universidad. Aimaro consideró que "la marca Sancor es muy importante y vale mucho, a pesar de todo lo que le ocurre". Pero advirtió que "el problema es que Sancor ya vendió la parte de fresco y la leche materna. ¿Habrá alguien que quiera comprar la marca sólo para tener la parte de los quesos?", se preguntó.



Por último, Aimaro se lamentó porque la empresa láctea "en los últimos años tomó muy malas decisiones y no tuvo interés en controlar la situación de la cooperativa".