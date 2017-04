Macri inaugurará una planta de Techint en Texas

El Presidente Mauricio Macri inaugurará en Texas, durante su visita a Estados Unidos, una planta de Tenaris del grupo Techint, para producir tubos sin costura en el estado de Texas, con destino a la industria de hidrocarburos.



La fábrica, cuya construcción se ubica en Bay City, condado de Matagorda, implicó una inversión de US$ 1.500 millones y tendrá una capacidad anual de 600.000 toneladas de tubos de alta calidad.



La ubicación fue elegida por su cercanía con Houston, capital del petróleo y sede de las operaciones norteamericanas de Tenaris y la fábrica tendrá 600 empleados.



Se espera que la producción alimente el desarrollo de las exploraciones de hidrocarburos no convencionales en la zona.



El nuevo centro se integrará con el resto de las operaciones de Tenaris en Estados Unidos.



Tenaris adquirió las plantas de la fabricante de tubos Maverick por U$S 3.100 millones, con plantas también en Canadá y Colombia. Un año después, compró Hydril, una firma de conexiones para tubos y servicios petroleros, por U$S 2.160 millones.



La nueva planta le permitirá a la compañía, que es la mayor productora de tubos del mundo, reducir los tiempos de entrega y ampliar su oferta en un mercado donde los productos importados representan mas de la mitad del consumo total.



Entre las principales actividades a desarrollar se destacan la administración contractual de los contratistas de construcción, el seguimiento general de avance del proyecto y la coordinación de las tareas operativas en las diferentes áreas dentro de la planta.



El emprendimiento es de gran importancia para todo el Grupo Techint por la oportunidad que significa ingresar al mercado norteamericano. La experiencia permite conocer de cerca las particularidades de este nicho y explorar posibilidades de proyectos futuros.