Argentina intentará reactivar las exportaciones de biodiesel y limones a EEUU

El próximo encuentro de los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump será una oportunidad para que Argentina intente recuperar el mercado para exportaciones agroindustriales que están paralizadas, como biodiesel o limones, en un contexto en que el intercambio comercial bilateral alcanzó en 2016 a u$s 10.472 millones, con un saldo favorable para Estados Unidos de u$s 2.101 millones.Argentina y Estados Unidos alcanzaron en 2016 un intercambio comercial de u$s 10.472 millones y el ítem con mayores exportaciones locales hacia la primera economía mundial resultó ser el biodiesel, producto cuyas ventas se encuentran paralizadas en ese país, al igual que la de los limones.En el balance comercial argentino, el biodiesel es el principal producto exportado a Estados Unidos: el año pasado sumó ingresos por u$s 1.240 millones, equivalente a 2,1% del total de las exportaciones locales, pero las ventas, en cuanto a nuevas operaciones, se encuentran paralizadas en la actualidad.El pasado 23 de marzo una coalición de la industria estadounidense del biodiesel, liderada por la Junta Nacional del Biodiesel, solicitó al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de ese país la imposición de derechos anti dumping y compensatorios contra las exportaciones argentinas de biodiesel."La misma Unión Europea también rechazó una acusación similar de sus propios productores, ya que no pudo probarse la existencia de subsidios que favorecieran a los productores argentinos", enfatizó el comunicado de la dependencia encabezada por Susana Malcorra, emitido el 24 de marzo pasado.Finalmente, el último 13 de abril el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que iniciará una investigación sobre las importaciones de biodiesel de Argentina e Indonesia, por posible competencia desleal y entregas de subsidios.En un comunicado, se informó que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos tiene previsto tomar una decisión preliminar el 8 de mayo y resaltó que las exportaciones de Argentina e Indonesia aumentaron 464% entre 2014 y 2016, lo que elevó su participación en el mercado a 18%.En otro orden, el gobierno estadounidense decidió el 23 de enero aplazar por 60 días la decisión final para admitir el ingreso de limones procedentes de Argentina luego de que un mes antes el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS) oficializara esa importación.La norma que permitía la importación de limón del noroeste argentino fue impulsada tras las gestiones del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el presidente Mauricio Macri con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya determinación fue paralizada por 60 días, en principio, por su sucesor, Donald Trump, y prolongada otros dos meses más posteriormente.En cuanto al comercio bilateral en su conjunto, durante el año pasado, la Argentina redujo a la mitad el déficit de intercambio con Estados Unidos.El año 2016 terminó con un rojo de u$s 2.101 millones, estimó la consultora Abeceb, que resaltó que el dato recorta casi 50% el rojo comercial de 2015 pero se encuentra lejos del resultado positivo en 2005 (u$s 495,4 millones de saldo a favor).En 2016, la balanza comercial dejó un saldo favorable para Estados Unidos de u$s 2.101 millones, frente al déficit de 2015 de u$s 4.258 millones.Los principales productos que se le vendieron a Estados Unidos en 2016 fueron biodiesel, por u$s 1.073 millones y una participación de 26%; vinos por u$s 245 millones y el 5,9%. También integran esta lista los aceites crudos de petróleo con u$s 215 millones y el 5,2% de participación en las exportaciones.El comercio total, estimado en u$s 10.472 millones en 2016, equivalente a una participación del 10,1%, ubica a Estados Unidos, tercero en la tabla de los países que intercambian con Argentina.En materia de inversiones extranjeras directas, Estados Unidos se mantiene en el primer lugar, ya que con un stock de u$s 19.800 millones lidera las posiciones, seguido por España, con u$s 13.145 millones, y Holanda, con u$s 8.523 millones.