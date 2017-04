Después de diez meses consecutivos de alza, cae la venta de autos

Era uno de los pocos "brotes verdes" que el Gobierno podía mostrar con cierto orgullo pero la entrada del otoño, al parecer, no está dejando que florezca. Las ventas de autos, que venían mostrando un fuerte crecimiento en momentos en que la economía -en general- profundizaba su crisis, están dando señales de un giro inesperado. Después de diez meses de alzas consecutivas en los patentamientos, abril está a un paso de quebrar la tendencia. Hasta el viernes, los registros de 0 km mostraban una caída del 12,4% respecto de igual período del mismo mes de 2016. Es cierto que todavía queda computar cinco días de registros (incluyendo ayer) para cerrar el mes y que se puede revertir o atenuar la baja, pero las consultas realizadas a operadores del sector no son alentadoras.



Es que para igualar a abril del año pasado o superarlo, los patentamientos tendrían que crecer de manera inusual hasta fin de mes. Doce meses atrás se patentaron 61.000 unidades. Hasta el viernes se llevaban registrados 36.000 vehículos. De esta manera, en estos cinco días se deberían anotar 25.000 autos a un promedio de 5.000 por día. De mantenerse la baja actual, el mes cerraría en alrededor de 54.000 vehículos.



Todavía es prematuro señalar que esta menor actividad esté relacionada directamente con una baja de la demanda. Para eso habrá que esperar la evolución de los próximos meses. Esto se debe a que el nivel de operaciones de abril tiene algunos atenuantes.



La comparación se hace con un mes del año pasado en el que la demanda comenzaba a reaccionar después del golpe que significó la suba de precios tras la devaluación de diciembre de 2015. Los primeros meses del Gobierno de Mauricio Macri fueron agitados. Ante esta retracción las terminales comenzaron en marzo y, especialmente en abril, a aplicar fuertes promociones que reactivó la demanda.



Otro de los datos a tener en cuenta es que la cantidad de días hábiles del este mes es menor que hace un año ya que el feriado de Semana Santa cayó en marzo. También afectó la actividad el paro general de la CGT del 6 de este mes.



En las empresas creen que el récord de ventas de marzo se logró por el aporte de decisiones de compras que se adelantaron. Para cumplir con los objetivos trimestrales, algunas concesionarias forzaron operaciones que, en otras circunstancias, se habría realizado en abril. En esto se pueden encuadrar los "autopatentamientos", operaciones que hacen los vendedores para cumplir con esas metas y obtener los incentivos que ponen las fábricas. También venció el plazo para registrar como modelos 2017 autos importados que llegaron al país durante 2016.



Un factor que sumó a la menor actividad es que en abril se realizó la digitalización del sistema de formularios 01, lo que puede estar demorando la carga de operaciones.



De todas maneras, peses a estas señales de enfriamiento de la actividad en abril, en el sector aseguran que lo que queda del año va a registrar un buen nivel de actividad por lo que no corren peligro las estimaciones de llegar a un mercado de 800.000 unidades en todo 2017. (Ámbito Financiero)