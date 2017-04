Prepagas piden subas de cuotas y quieren sumar un plus por alta complejidad

Las firmas de medicina privada pedirán esta semana al gobierno que además de un porcentaje de incremento que esté en línea con las paritarias del sector, se adicione una suma fija para cubrir las prestaciones de alta complejidad que se fueron sumando a los planes obligatoriamente.



Las paritarias del sector ya se abrieron y su resultado será aplicado en junio. Como las prepagas intentan que el impacto por el alza de los salarios se compense con el incremento de las cuotas, los tiempos acucian. Cada empresa debe informar a sus afiliados los ajustes que tendrán los valores del servicio con un mes de anticipación. Para aplicarlos en junio, la aprobación debería estar cerrada esta semana.



El porcentaje del aumento es el otro punto que preocupa. "Se estima que las paritarias en el sector cerrarán en línea con lo que se viene negociando en otros gremios, en torno al 20%", dijo Néstor Gallardo, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (Ademp). Esa será la base sobre la que se pedirán los ajustes para lo que resta del año, que se aplicarán de forma escalonada igual al incremento de salarios.



Gallardo agregó que aunque tiene gran peso, el costo salarial no es el único que sufre aumentos fuertes. Dijo que durante el primer trimestre hubo alzas muy importantes de proveedores de insumos básicos, como oxígeno o vestimenta, que en algunos casos llegaron al 30%. Todas estos incrementos están reflejados en las estructuras de costo que presentan las empresas ante el gobierno mientras que otros aumentos se incluyen en un trabajo técnico en el que las firmas muestran el impacto que tiene un tema álgido: la incorporación de nuevas prestaciones que deben cubrir las firmas de medicina privada y que no solo son de alto costo si no que además no se pueden prever.



Tratamientos de fertilización o la cobertura por ciertas discapacidades son algunas de ellas.

Para Gallardo, una modificación en cuanto a esos tratamientos de alto costo es prioritario.

Fuente: El Cronista