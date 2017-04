Afirman que hay fuerte crecimiento en las "ventas de bienes dolarizados"

El gasto en bienes asociados al consumo masivo (necesidades básicas) continúa mostrando deterioro. "Esto podría explicarse porque los sectores vulnerables tienen un peso muy elevado en el consumo de esos productos (asignan la mayor parte de sus ingresos al mismo) y su situación no muestra aún mejorías", indicó el reporte.



Además, se está percibiendo con creciente intensidad el cambio en el patrón de consumo de las familias de ingresos medios y altos, donde el retraso cambiario está impulsando la compra de numerosos bienes dolarizados.



Según datos de Kantar Worldpanel, el consumo masivo registró una merma del 3,5% en los primeros dos meses del año, que es el último dato disponible.



Además, se observó una baja en las ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) de 3,2% en el primer trimestre, donde todos los rubros mostraron deterioros marcados.



Esto se corrobora con una confianza del consumidor débil: conforme a los datos de UTDT, en el primer trimestre, la misma registró un descenso de 14,6%.



La confianza en los hogares más vulnerables se encuentra muy por debajo que la de los sectores de ingresos altos, y buena parte de la brecha se explica por una mejora en las perspectivas de los segundos para adquirir bienes durables e inmuebles (rubro donde se registró el mayor deterioro en los sectores de ingresos bajos).



Estos productos están altamente relacionados con el tipo de cambio, como el sector inmobiliario y los autos.



En el primer trimestre de 2017 se observó un boom en la compra de bienes "dolarizados".



"Al igual que el año pasado, nos encontramos ante un escenario de mayor apertura comercial y con posibilidad de adquirir dólares para atesoramiento, a lo que se suma un creciente atraso cambiario (e incluso el blanqueo) que potencian aún más el gasto en estos productos.



En este escenario, igual hay espacio para el optimismo: "esperamos una recuperación del gasto de los hogares en 2017 producto de la tenue mejora del mercado laboral, la suba del ingreso real y el crédito sin cuotas de interés (impulsados por el gobierno tras el naufragio del plan precios transparentes)".



En los primeros tres meses del año el patentamiento de autos 0 km importados trepó 73% interanual, mientras que la venta de 0 km nacionales subió sólo 8% interanual en el acumulado a marzo.



Asimismo, en el primer bimestre del año, el turismo emisivo aumentó 12% interanual (cantidad de viajeros argentinos que tomaron un avión al exterior) mientras que el turismo receptivo se mantuvo estable (visitantes extranjeros).



Además, el primer trimestre del año el crédito con tarjeta en dólares creció 40% interanual (por encima de la inflación), pero en pesos sólo aumentó 28% (por debajo de la inflación), evidenciando nuevamente la influencia del atraso cambiario en las decisiones de compra de las familias.



También se observaron incrementos significativos en el sector inmobiliario, donde las escrituras en CABA crecieron cerca de 62%, tras subas considerables en 2016.



El reporte indicó, además, que la compra minorista de dólares (menos de 10.000) alcanzó niveles récord en el primer trimestre (US$ 3.403 millones).



Ecolatina señaló que otro fenómeno que está cobrando cada vez más relevancia y genera efectos negativos en las ventas locales es el descenso más marcado del gasto en ciudades linderas a otros países, debido a que muchos residentes optan por cruzar la frontera para hacer compras.



"La merma de ventas en provincias limítrofes y los embotellamientos automovilísticos para cruzar a Chile durante los feriados largos son las dos caras de la misma moneda", señaló.



Según lo informado por CAME, los comercios minoristas vieron reducidas sus volúmenes de venta en lo que va del año, pero con fuertes disparidades entre provincias, donde las más afectadas fueron aquéllas próximas a países vecinos (por ejemplo, en Mendoza, las ventas se redujeron 11% interanual en marzo, muy por debajo de la caída total, de 4%).



Estos datos se corroboran con las cifras oficiales brindadas por organismos chilenos.



Según la Cámara Nacional de Comercio, en 2016 se habría duplicado el gasto en tarjetas de argentinos en dicho país.



Además, la Subsecretaría de Turismo del país vecino, informó que la cantidad de turistas provenientes de Argentina pasó de representar un 57% del total de visitantes latinoamericanos en 2015 a 65% en 2016 y 79% en enero de 2017 (último dato disponible).



Esto significa que la entrada de turistas argentinos creció 49% el año pasado y 46% en el primer mes de 2017.



Si bien una parte del consumo está reactivándose, el dólar "barato" y una política de comercio internacional más abierta está generando que el incremento del gasto de las familias se destine a bienes dolarizados, por lo que el efecto positivo del consumo sobre el aparato productivo es acotado.



Esta situación se está manifestando en varios sectores: por ejemplo, en el primer trimestre 2017 las ventas a concesionarias de unidades importadas trepó 36% interanual mientras que las ventas nacionales cayeron 16%.



Asimismo, por el elevado costo salarial en dólares, algunas empresas multinacionales mudan sus centros de atención (call centers) a otros países de habla hispana.



Es por ello que, además de una suba en los ingresos reales de las familias, resulta sumamente necesario que se lleven adelante políticas que fomenten el consumo de productos argentinos, como Ahora 12, o el proyecto de ley Compre Nacional, que el oficialismo estaría por enviar al Congreso.



Prevemos que este año se concrete la tan esperada mejora de la demanda interna.



Sin embargo, producto del atraso cambiario y las menores restricciones comerciales, el repunte del consumo privado traccionará más sobre las importaciones que sobre la producción interna, advirtió la consultora.