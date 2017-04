Productores regalarán 20.000 kilos de verdura en Plaza de Mayo

Más de 2.000 pequeños productores pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) donarán 20.000 mil kilos de verdura hoy a las 11, en la Plaza de Mayo. La protesta tiene el objetivo de "poner de manifiesto el problema que atraviesan" en el sector, además de presentar un proyecto de "Ley por Acceso a Tierras".



Se trata de la segunda concentración de este grupo frente a la Casa de Gobierno. El pasado 23 de agosto, en menos de dos horas, los manifestantes regalaron 6.000 kilos de fruta por parte de productores de manzanas y peras de Río Negro y Neuquén, una actividad que hoy está en crisis.



La Unión de Trabajadores de la Tierra, perteneciente a la CTEP, está conformada por miles de familias trabajadoras de la tierra que producen alimentos que el pueblo consume diariamente: verduras, cerdos, leche, queso, maíz, huevos, pollos. Una gran mayoría de estos pequeños productores no son dueños de la tierra en la que viven y producen.



Mientras se realice hoy el "verdurazo", los trabajadores presentarán un proyecto de ley que crea un fondo fiduciario para el otorgamiento de créditos que posibilite la compra de tierra a pequeños productores.



"Así como pagamos el alquiler, podríamos pagar un crédito y avanzar en dignidad, arraigo y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Hay mucho territorio concentrado en pocas manos, y miles de pequeños productores sin tierra y campesinos queriendo ser desalojados. Debemos comenzar a hablar de Reforma Agraria para llegar a una soberanía alimentaria", analizaron.



La respuesta de Buryaile

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que entiende "las motivaciones y necesidades" de los productores que participarán del verdurazo, pero aclaró que "nunca" le enviaron "un pedido de audiencia para explicar la situación", y cuestionó que "antes" no hacían este tipo de protestas.



"La verdad es que no me llamó nadie. Me imagino cuáles serán los problemas de los productores. De todas las medidas que se han tomado en este sentido, como el caso de las peras y las manzanas, nunca tuve una nota de pedido de audiencia para explicar la situación", expresó Buryaile en una entrevista publicada hoy en el diario El Cronista.