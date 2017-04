En el país, la cosecha de soja se redujo debido al exceso de lluvias

Por los excesos hídricos, que retrasan la recolección del cultivo, la cosecha de soja se encuentra a la mitad del promedio normal de avance de los últimos cinco años.



Así se desprende de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado por Emilce Terré. Según el trabajo, hasta el momento se recolectó el 21 por ciento de la soja a nivel nacional, cuya siembra esa entidad estimó en 19,2 millones de hectáreas.



El 21 por ciento de avance supera el 15 por ciento del año pasado, pero ese porcentaje tan bajo de la campaña pasada se dio porque los excesos hídricos fueron aún más fuertes. Según el informe, el dato relevante es que si se toma el promedio de los últimos cinco años el avance normal para esta época del año debería ser del 42 por ciento.



"El avance de la trilla a la fecha se encuentra 21 puntos porcentuales debajo de la media en cinco años", señaló la Bolsa Rosarina, que también explicó que hay varias regiones donde las condiciones no son óptimas para la cosecha.



"Toda la franja este de la provincia de La Pampa, el sudeste de Buenos Aires y algunos puntos del sur de Córdoba se encuentran aún con excesos de humedad en los suelos, impidiendo el paso de las cosechadoras. En el resto de la región productiva, apenas las condiciones permiten completar las labores de trilla, se avanza. Pese a ello, en muchos lotes las condiciones aún no son óptimas potenciando los riesgos que la apertura de vainas se traduzca en pérdida de producción", indicó el trabajo realizado por Terré.



En otro informe, la Bolsa rosarina señaló que para el lunes próximo se esperan lluvias entre débiles y moderadas sobre la región agrícola núcleo. Y detalló: "No se prevén acumulados demasiado importantes. Los registros no deberían excederse de los 20 o 30 mm". En tanto, a partir del martes "volverá a ingresar un nuevo centro de alta presión a la porción central del país que generará nuevamente condiciones de tiempo estable", lo que facilitaría el avance de la recolección del cultivo.



En la zona núcleo, los rindes en soja son, por el momento, menores de lo esperado, por el impacto de las fuertes lluvias. "En términos generales se esperaban entre 5 y 10 quintales más respecto a lo que se está obteniendo", señaló la Bolsa rosarina.