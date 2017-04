"Lo peor de la recesión ya pasó", consideró Frigerio y habló de la Justicia

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró hoy que "lo peor de la recesión ya pasó", aunque admitió que el primer trimestre del año "arrancó un poco peor" de lo esperado por el Gobierno.

"Lo peor, en términos de recesión, ya pasó, pero el primer trimestre (de 2017) arrancó un poco peor" de lo que el Gobierno esperaba, señaló el funcionario.

Según Frigerio, marzo finalizó en "línea con la recuperación" económica que la Casa Rosada aguarda.

En declaraciones radiales, el ministro señaló que "hay sectores que arrancaron el año pasado, otros que están arrancando ahora y otros a los que les falta arrancar".

"Empezamos, lentamente y con mucha dificultad, de manera persistente a salir de esta situación, para avanzar por una senda de crecimiento, de generación de empleo y de reducción de la

inflación", enfatizó. Justicia independiente "Nosotros le hemos desatado las manos a la Justicia para que actúe con independencia, para que investigue lo que tiene que investigar del pasado, para que investigue, si tiene que investigar, hechos del presente", señaló Frigerio en diálogo con radio La Red, cuando le consultaron si la ex jefa del Estado debería estar presa.

En este sentido, insistió en remarcar que "es la Justicia la que tiene que determinar si la ex presidenta, u otros funcionarios, son culpables de esos delitos", y sostuvo que "no siempre el presidente está al tanto de lo que hacen funcionarios menores, y otras veces sí".



No obstante, destacó la importancia de la situación judicial de Cristina -procesada en tres causas judiciales: por el dólar futuro, por el direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y por la causa Los Sauces- se resuelva "rápido" porque "no es lo mismo la Justicia cuando llega a tiempo, que cuando tarda más de la cuenta".

El titular de la cartera de Interior aseguró que "está claro que con la obra pública se crearon hechos de corrupción, no hay duda". La marcha sirvió En ese marco, Frigerio evaluó que el escenario ahora mejoró y valoró la marcha realizada el 1 de abril pasado, convocada a través de las redes sociales, con la consigna de defensa de la democracia.

"Creo que ahora estamos en un momento mejor. Creo que la marcha sirvió, entre otras cosas para mostrar que no hay una sola campana, que hay mucha gente que, y yo creo que la mayoría, apuesta a seguir con este proceso de cambio en la Argentina", resaltó el funcionario.