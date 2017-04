Una familia necesitó $14.373,41 en marzo para no ser pobre

El informe elaborado por la central obrera calculó que una familia compuesta por dos adultos mayores y dos hijos menores debió contar en marzo con un ingreso de $472,55 por día, lo cual representó $14.373,41 mensuales, para no caer en la pobreza.



La CGT estimó, de ese modo, que la inflación de marzo fue de 2,48%, mientras la interanual trepó 35,66%.



El sondeo arrojó, a su vez, que la familia tipo necesitó $6.389,57 mensuales para ser considerado indigente, cifra que representó un ingreso diario de $210.



De acuerdo con el estudio del gremio, un adulto precisó por mes $4.735,32 para no ser pobre, lo cual significó una entrada de $155,68 por día.



Ese mismo adulto necesitó $2.048,01, es decir $67,33 diarios, para no caer por debajo de la línea de la indigencia.



El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, se refirió a este cuestión tras una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, y sostuvo que "la inflación interanual sigue siendo alta" y lamentó que en marzo "hubo un fuerte aumento de los productos de la canasta básica".



Los datos del informe elaborado por la CGT estuvieron en línea con los publicados por el INDEC, ya que el índice oficial señaló que los precios minoristas registraron un alza del 2,4% en marzo, por encima de lo previsto, y el costo de vida acumuló un 6,3% en el primer trimestre del año.



Además, se encontraron por encima de las cifras calculadas por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET).



En ese caso, los gremios estimaron que el costo de vida para los asalariados subió 2,1% en marzo y acumuló 27,9% en un año.



El informe también reportó que el salario real de los asalariados formales desde noviembre de 2015 y lo que va de los 16 meses del gobierno de Cambiemos, tuvo una reducción en 6,3%.



Según el índice difundido por legisladores de la oposición, la inflación trepó al 2,2% en marzo último y acumuló una suba de 6,1% en el primer trimestre del año.