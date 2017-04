Este viernes vence el plazo para cargar deducciones de Ganancias

El plazo para la carga de deducciones del Impuesto a las Ganancias, Cuarta Categoría correspondiente al período fiscal 2016, vence mañana, recordó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



Esta obligación deberá ser cumplida por contribuyentes jubilados y empleados en relación de dependencia alcanzados por el impuesto a las ganancias. Para informar los conceptos a deducir se debe ingresar a la página web de la AFIP, (www.afip.gob.ar) con clave fiscal, al servicio web, Siradig-Trabajador.



Se podrán realizar las siguientes deducciones:



Cónyuge: El trabajador podrá deducir a su cónyuge, siempre que el mismo no perciba ingresos anuales superiores a $42.318,00.- No resultarán computables las uniones convivenciales. El contribuyente podrá descontar $39.778,00 anuales o $3.314,83 mensuales.



Hijos e hijastros: Se podrán deducir aquellos menores de 24 años, siempre y cuando los mismos no perciban ingresos anuales superiores a $42.318,00. El límite de deducción es de $19.889,00, anual, por cada hijo o hijastro; o $1.657,41 mensual.



Créditos hipotecarios: En caso de poseer créditos hipotecarios, solo corresponderá la deducción de los intereses con un límite anual de $20.000,00.-.



Servicio doméstico: Procede la deducción del personal de servicio doméstico por parte de su empleador, únicamente si se encuentra registrado ante AFIP. Los conceptos a deducir deberán ser cargados de manera mensual hasta un tope de $42.318,00 anual.



Otras deducciones: Medicina prepaga: hasta el límite del 5% de la ganancia neta anual.



Gastos y honorarios médicos: hasta el 40% de lo facturado no reintegrado por la prestadora y mientras que dicho importe no supere el 5% de la ganancia neta anual.



Gastos de sepelio: tope de $ 996,23 anual.



Seguro de vida: límite de $ 996,23 anual.



Aportes jubilatorios: aquellos que no estén incluidos en el sueldo.



Donaciones: el monto máximo es el equivalente a 5% de la ganancia neta anual.