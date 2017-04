El dólar tuvo un fuerte repunte y creen que su cotización "ya encontró un piso"

El dólar subió en la víspera 16 centavos, a $ 15,72, un día después de que el Banco Central anunciara que la entidad acelerará las compras de divisas con el objetivo de acumular reservas.



La divisa minorista, que llegó a aumentar a casi $ 15,80 en el inicio de la jornada, repuntó desde uno de sus menores precios en el año luego de que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, revelara en la presentación de política monetaria de abril que se planteará como nuevo objetivo acumular reservas para mejorar la solvencia de su institución, por lo que incrementará el stock que tiene hoy, del 10% hasta al 15% del PBI (implican unos u$s 25.000 millones) hasta dejarlo en un nivel similar o más cercano al que registran sus pares en los países vecinos.



"Nos proponemos un objetivo más agresivo en la acumulación de reservas que el que tuvimos en el último año", esbozó el titular de la autoridad monetaria, que no fijó una fecha determinada comenzar con esta iniciativa, aunque reconoció que un plazo estimativo para completarla sería de entre uno y dos años.



En la plaza los operadores descontaban un rebote de la cotización y creen que con las afirmaciones del presidente del Central el dólar ahora sí encontró un piso. "Fue lógica esta suba luego de las declaraciones de Sturzenegger. Hoy tuvimos un rebote fuerte en el inicio y tal como sucede en estos casos con el correr de las horas el mercado mostró una relativa calma", comentó a ámbito.com el analista financiero Christian Buteler. A su entender, "el titular del BCRA le puso un piso al dólar, y por lo menos la caída terminó", sostuvo.



De todos modos, Buteler advirtió que "el plan del BCRA para conseguir más reservas tiene una parte preocupante, que es que para lleva adelante esta iniciativa se va a tener que emitir y retirar esos pesos a través de pases o Lebac". Por ende, - continuó - "el incremento de reservas va a tener un costo en un déficit cuasifiscal, que en algún momento puede llegar a ser un problema, ya hoy en día las Lebac, más los pases superan al 100% de la base monetaria".



En el mercado mayorista, el dólar llegó a escalar hasta los $ 15,52, aunque finalmente cerró a $ 15,42, 10 centavos más que el martes, sin que se haya detectado actividad del Banco Central en todos los segmentos, dijeron operadores.



"La interpretación de los dichos del presidente del BCRA reanimaron la demanda de divisas y la redolarización de portafolios de inversión", dijo el operador Gustavo Quintana. En ese marco, los precios se movieron "con súbitos cambios de tendencia, alternando subas y bajas en un escenario que reflejó cierta indefinición sobre la evolución del tipo de cambio", acotó.



Ante ese panorama, se registró un aumento del volumen operado en casi 10% a u$s 509 millones, debido a que ya comenzaron tibiamente a liquidar los exportadores cerealeros.



Más allá de la tendencia al alza en los precios de la divisa, la decisión del BCRA de subir la tasa de Lebac al 24,25% para el plazo de 28 días, limitó una suba mayor en los valores del dólar, coincidieron en el mercado. "Los bancos tenían que cubrir los depósitos en el BCRA por la licitación de ayer, aunque renovó solamente el 86% del total que vencía de LEBAC, que pagó 200 puntos básicos más que en la última subasta", explicó un operador.



De esta manera, el dólar mayorista acumuló su tercer avance en forma consecutiva, lapso en el que subió 21 centavos, y se alejó de su menor valor en el año. "La inestabilidad en la evolución del dólar se ha instalado en los últimos días y seguramente demandará algo más de tiempo para encontrar un nivel de equilibrio donde se pueda estabilizar de cara a las próximas ruedas", analizó Quintana.



Las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 155 millones hasta los u$s 48.940 millones.

Fuente: Ámbito Financiero