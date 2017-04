La soja local llegó a los 3.600 pesos la tonelada

La operatoria se agilizó al escucharse desde temprano la oferta

de compra de $ 3.600 la tonelada con descarga en los puertos de

San Martín, Timbues, Punta Alvear y San Lorenzo del Gran Rosario.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que se negociaron

una 50 mil toneladas de soja en la tarde de este miércoles.

"En tanto, se presentaron más forwards para la oleaginosa para

la entrega en San Martín. Comenzando en mayo con u$s 230 la

tonelada, en el mes de noviembre la oferta llegaba a u$s 240 la

tonelada", indicó el informe diario de la BCR.

Los cereales, asimismo, también consiguieron mejoras en los

valores ofrecidos lo que dio lugar a una tarde muy activa en

cuanto a negociaciones: el precio por maíz con descarga alcanzó

los $ 2.300 la tonelada y la oferta por el trigo contractual se

ubicó en $ 2.500 la tonelada.

Los futuros en Chicago finalizaron con saldos dispares: Los

contratos de soja, en alza por compras de oportunidad, mientras

siguen ciertas preocupaciones por la cosecha argentina.

Mientras que el maíz ajustó prácticamente sin cambios en una

sesión muy volátil debido a pronósticos que arrojan diferentes

perspectivas climáticas para los próximos días.

"Por el contrario, el trigo finalizó en baja por ventas

técnicas sumándose a los amplios suministros globales", dijo la

BCR.

La soja subió este miércoles un 0,4% a u$s 349,16 por tonelada

en el mercado de Chicago; el maíz no cambió y se mantuvo a u$s

142,42 la tonelada, mientras que el trigo bajó un 0,8% a u$s

153,96 la tonelada.

NA.