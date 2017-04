Arcor y Bagley se quedaron con el 38% de Mastellone

Desembolsaron unos U$S 13 millones para comprar acciones de la propietaria de la marca La Serenísima.



Con esto ampliaron su participación en esta compañía del 33,53% al 38,39%, para lo cual desembolsaron u$s 13,76 millones.



Así lo informó el director administrativo y financiero de Mastellone, Claudio Fernández Saavedra, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quien precisó que la firma láctea vendió "31.818.189 acciones, ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal $1 y un voto por cada una, a un precio total de u$s 13.769.072".



"Una vez adquiridas tales acciones, Arcor y Bagley mantendrán, en forma conjunta, un 38,39% del capital social de Mastellone", indicó Fernández Saavedra.



Arcor y Bagley, que a su vez es propiedad en un 51% de la primera y el resto de la francesa Danone, adquirieron en diciembre de 2015 el 25% de Mastellone, por lo cual pagaron u$s 60 millones.



En ese momento, señaló Fernández Saavedra, se estableció que "los vendedores tienen derecho, peor no obligación, durante 2017, 2018, 2019 y 2020, de vender acciones, hasta una participación accionaria tal que Arcor y Bagley en forma conjunta, no superen el 49% del capital social y votos" de la compañía láctea.



En enero de este año, ambas empresas iniciaron el proceso de ampliar su participación en Mastellone, y a partir de la compra de 80.879.568 acciones, por u$s 35 millones, elevaron su tenencia del 25% al 33,53%.