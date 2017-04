Será obligatorio aceptar el débito para cobrar: Cronograma de implementación

Podría haber sanciones

Desde el lunes 1 de mayo los comercios de todo el país tendrán la obligación de aceptar el débito como forma de pago. Para esto, los locales chicos podrán acceder en forma gratuita al Posnet por dos años, según afirmaron autoridades nacionales.Desde entonces, y, según lo dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).. También se persigue facilitar la compra a los consumidores, quienes muchas veces deben abandonar un restorán porque no aceptan este medio de pago.El titular de la AFIP, Alberto Abad, afirmó que se estableció un cronograma "consensuado con cámaras comerciales y supermercados" para cumplir con una ley que en realidad, está vigente desde 2001 desde la época del corralito financiero, pero que no se estaba aplicando."La norma establece que los comercios deberán tener impreso un cartel indicando qué medios de pago aceptan. La AFIP indicó que", advirtió.La gestión para conseguir el aparato bonificado debe realizarse en forma telefónica, directamente en Buenos Aires; a diferencia de los otros servicios que ya funcionan, con un abono de $220 finales (con un descuento por 6 meses del 50%).. Se debe llamar a Buenos Aires y hacer el trámite de forma directa. Tanto First Data, que es la proveedora de Posnet, como la competencia han realizado el acuerdo con el Gobierno. Les ofrecen los dos años de servicio en forma gratuita para trabajar con tarjetas de débito y los plásticos locales.Acerca de la idea del Gobierno de ir quitando de circulación el efectivo y darle más espacio al pago electrónico, Juan Retali, del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), sostuvo que "las medidas, como siempre, terminan siendo un beneficio para los bancos".Según el dirigente, ": ése es el problema de fondo que requiere de un cambio.", denunció Retali cuando fue consultado porEl Banco Central habilitó la Plataforma de Pagos Móviles (PPM), por medio de la cual las entidades financieras ofrecen la modalidad de pago electrónico inmediato (PEI) para realizar pagos con celular, con débito y crédito en línea. Esto permite hacer transferencias inmediatas en cualquier lugar en tres modalidades: POS Móvil, Botón de Pago (más adecuadas para los comercios) y billetera electrónica (más funcional para transferencias entre personas).es un dispositivo de seguridad que se conecta al teléfono móvil o tableta para validar transacciones mediante la tarjeta de débito del pagador, permitiendo realizar el pago en el punto de venta, mediante transferencia inmediata.se utiliza para la compra y venta de servicios a través de la web y permite que los compradores puedan realizar sus operaciones en los puntos de venta virtuales (e-commerce) a través de transferencias inmediatas con débito en las cuentas a la vista.permite enviar dinero entre personas a través de la web o mediante una aplicación en el celular, sin costo.Sólo es necesario bajar la app al teléfono y luego cargar por única vez los datos correspondientes a la cuenta bancaria o las tarjetas de débito asociadas de distintos bancos.