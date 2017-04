Instalarán la primera fábrica de vehículos eléctricos del país

La empresa automotriz china Dongfeng (DTFC) instalará la primera fábrica de vehículos eléctricos del país en el distrito bonaerense de José C. Paz. La iniciativa contará con una inversión inicial de u$s 300 millones y procurará generar cerca de 2.500 puestos de trabajo.



La puesta en marcha se dar a través de acuerdo del distrito del Gran Buenos Aires con la automotriz china, la segunda productora de buses ecológicos del país oriental. Para los primeros dos años de actividad se invertirán u$s 300 millones, mientras se apuntará a crear 2.500 puestos de trabajo.



El intendente del distrito, Mario Ishii, consideró que "la instalación de esta f brica representa la unión entre los sectores públicos y privados con el fin de proteger el medio ambiente".



La planta se encargará tanto de fabricar como de ensamblar los autos de DTFC y se espera que durante los próximos días lleguen dos colectivos eléctricos para realizar una prueba piloto.



La firma china también enviará una mini van de 19 asientos y un automóvil para cuatro pasajeros que se utilizarán para las fuerzas de seguridad.



"Vamos a consolidar el proyecto de ciudades ecológicas y sustentables que promueven la movilidad con energía renovables", resaltó Ishii, quien consideró: "El municipio ser el primero en incorporar el transporte ecológico y energía limpia para sus ambulancias, patrulleros, colectivos y autos".



En ese sentido, destacó: "El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos es fundamental para la consolidación de ciudades inteligentes que promueven una movilidad sustentable".



"Las principales ciudades del mundo ya lo est n haciendo y estamos muy contentos de poner a José C. Paz a la vanguardia, ya que seremos pioneros en América latina en la producción de este tipo de vehículos de energía limpia, ecológica y sustentable", aseguró.