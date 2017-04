Según la UCA, el 37,8% de los mayores de 60 años no llega a fin de mes

El informe "Los problemas económicos de las personas mayores: una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad" presentado esta semana por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Navarro Viola reveló que el 37,8% de los mayores de 60 años considera que los ingresos de su hogar son insuficientes para cubrir sus necesidades.



La investigación concluyó que sólo dos de cada diez ancianos tiene ingresos superiores a los $10.000 y apenas el 5% supera los ingresos estimados en $20.000. El promedio de cobro de los jubilados es de $7.867 y de $5.649 para pensionados. Más del 50% de los adultos mayores encuestados cobra el haber mínimo que es de $ 6.394.



De los pensionados el 70% gana hasta $5.000 y solo uno de cada diez supera los $10.000 de ingreso.



"En cuanto a la composición sociodemográfica, conviene saber que la población de personas mayores con insuficiencia de ingresos se compone de 39,6% de varones y 60,4% de mujeres", publicó el Observatorio.

Las personas mayores con ingresos insuficientes e inseguridad alimentaria -que no tienen disponibilidad y acceso a los alimentos de forma estable y en todo momento- son más numerosas en el conurbano bonaerense que en los otros espacios urbanos.



Según el informe, el 7% reside en villas o asentamientos precarios, mientras que la gran mayoría lo hace en barrios de trazado urbano. En la misma línea, más del 60% exhibe también condiciones habitacionales deficitarias, es decir que sus viviendas resultan inconvenientes, presentan malas condiciones sanitarias, se hallan en situación de hacinamiento o con régimen de tenencia irregular.



El estudio también determinó que ocho de cada 10 adultos mayores de 60 años no terminaron la escuela secundaria, mientras que 2 de cada 10 sí la terminaron. El 90,8% recibe jubilación o pensión, mientras que el 9,2% no tiene ingresos previsionales.



Dos de cada cuatro (46,5%) cohabitan con otros miembros de menos edad. Los hogares multigeneracionales (sobre todo cuando hay niños) son los más afectados por la falta de ingresos.