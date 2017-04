"Todavía no tenemos suficientes elementos como para decir que no se va a cumplir lo que teníamos pronosticado", explicó Buryaile en declaraciones a radio Belgrano.



Consultado por el perjuicio económico a causa de las inundaciones, calculó que en "el corazón de la pampa húmeda se pierde no menos de 3.000 millones de dólares por año de producción".



El ministro atribuyó la situación actual a la falta de obras hídricas a la "inacción" y "desidia" en el país durante "tantísimos años".



"El campo generó más de cien mil millones de dólares solamente en concepto de retenciones y que no le han puesto un centavo a las obras hídricas", cuestionó.