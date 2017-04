Para algunos el blanqueo no terminó: quiénes tienen tiempo hasta el 30 de abril

El blanqueo cerró con un total de u$s 116.800 millones, monto que equivale a 21% del PBI. Pero todavía queda gente que lucha por entrar y otra que sigue "escondida".



Para los que se quedaron afuera porque a lo mejor llegaron a depositar el dinero pero se les venció el VEP (volante de pago), o el banco no completó el trámite sobre la cuenta, o tuvieron problemas con los sistemas de la AFIP, o incluso se les cortó la luz, habrá tiempo hasta el 30 de abril para presentar la situación ante el organismo recaudador, con pruebas de lo que sucedió, y los funcionarios estudiarán caso por caso.



No habrá, como se esperaba, una resolución general habilitando el ingreso general de esas personas al blanqueo, comentaron funcionarios de la AFIP, en una reunión de Consejo Consultivo con representantes de los contadores de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país.



Para los que desconfiaron y prefirieron quedar ocultos están pasando cosas afuera del país que complicarán su situación.



En Uruguay, por caso, las compañías radicadas en paraísos fiscales tienen hasta el 30 de junio para vender los inmuebles uruguayos que tengan a su nombre (por ejemplo, una casa de Punta del Este) a otras sociedades regulares, no con régimen de off shore o baja tributación, o a la persona física que es el verdadero propietario, sin pagar impuesto. Luego de esa fecha pagarán más del 30% en tributos y el trámite tendrán que hacerlo igual, comentó Guzmán Ramírez, de Bergstein & Asoc. (Montevideo).



Aunque otra opción que tendrán esas compañías será reconvertirse en sociedades uruguayas comunes, o sea transparentes, también libres de impuestos hasta el 30 de junio.



La Ley de Transparencia de Uruguay tiene varios artículos importantes sobre el conocimiento del beneficiario real de las sociedades.

Cronista.com.