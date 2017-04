Subió más del 20% la importación de calzados y pesa a la caída en las ventas

La importación de calzados subió 22,1% en 2016 respecto de 2015, a pesar de una contracción del 3,4% en la demanda del mercado interno y mientras las exportaciones se hundieron 13,4%.En los doce meses de 2016, los valores importados treparon a 570 millones de dólares, un 29,8% por encima de los 439 millones de dólares del 2015, precisó un informe de IES Consultores.Con respecto a las cantidades, el 2016 finalizó con compras al exterior por 27,5 millones de pares, un 22,1 por ciento por encima de 2015.En un escenario complejo para ese "sector sensible", el Gobierno busca eximir del pago de cargas patronales hasta el Salario Mínimo Vital y Móvil a las empresas del sector e impulsar un blanqueo laboral con la respectiva condonación de deudas previsionales para las que tienen trabajadores en negro, de forma tal de incentivarlos a registrar a esos empleados.El sector calzado atraviesa un proceso recesivo: el consumo mostró una merma del 3,4% con relación a 2015, con un total de 142 millones de pares contra los 147 millones de pares del año anterior.El consumo por habitante se redujo 4,4 por ciento, al alcanzar los 3,3 pares por habitante contra los 3,7 del 2015.Este número aún se mantiene por encima del promedio de la última década, de 3,2 pares per cápita, dijo la consultora privada en su informe.La diferente evolución responde a un incremento del 14,3% del precio medio de importación.Medidas en volúmenes, las ventas al exterior se redujeron un 13,4% desde los 650.000 pares en 2015 hasta los 563 mil pares en 2016.En valores, las ventas cayeron un 33,5%, al pasar de u$s 15 millones a u$s 10 millones, entre 2015 y 2016.El destino de las exportaciones continúo concentrado en el mercado regional: en el primer lugar se ubicó Uruguay, con el 34,5% del total exportado en valores, seguido por Chile, con el 28,6%.En el tercer lugar, se encontró Paraguay, con el 10,6%; seguido por los Estados Unidos, con el 8,3%.El origen de las importaciones de calzado en el 2016 mostró a Brasil como el principal proveedor externo, con una participación del 32,3% de los valores de importación; lo sigue China, país que aportó el 27,8%.En tercera posición se ubicó Vietnam, con el 25,7% de las importaciones (con un importante crecimiento respecto de los últimos dos años); mientras en cuarta posición, se encuentra Indonesia, con 9,5%.Alejandro Ovando, director de IES Consultores, dijo que "hacia adelante, las ventas internas de calzado podrían mejorar levemente en 2017, ya que a pesar del incremento esperado de los salarios reales y la baja del programa Precios Transparentes, se observará una menor predisposición a consumir".