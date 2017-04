El Gobierno de EE.UU investigará importaciones de biodiésel argentino

El Departamento de Comercio de Estados Unidos iniciará una investigación sobre las exportaciones argentinas de biodiésel por posible "competencia desleal". En un comunicado, el departamento dijo que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos tiene previsto tomar una decisión preliminar el 8 de mayo sobre si las exportaciones bajo investigación perjudican a productores estadounidenses.



El biodiésel es el principal producto argentino exportado a Estados Unidos, que el año pasado sumó u$s 1.240 millones (2,1% del total de las exportaciones argentinas), lo que no impidió que la balanza comercial fuese deficitaria para la Argentina en u$s 2.200 millones.



Hace 20 días, la Junta Nacional de Biodiésel de Estados Unidos le pidió al gobierno de ese país que inicie una investigación sobre las importaciones del combustible desde Argentina, a la que acusó de violar leyes "al inundar el mercado con biodiésel subsidiado y con precios menores a los costos de producción".



Las exportaciones de Argentina e Indonesia (el otro país acusado de competencia desleal) a Estados Unidos aumentaron un 464% entre 2014 y 2016, lo que elevó su participación en el mercado a un 18%, informaron desde la cámara. "Nuestra meta es crear un terreno de juego parejo para dar acceso a los mercados, consumidores y minoristas a los beneficios de una competencia real y justa", dijo oportunamente Donnell Rehagen, presidente ejecutivo de la Junta Nacional de Biodiésel.



Tras el pedido de investigación de la Junta, el Gobierno argentino rechazó de manera enérgica la presentación que procura bloquear la continuidad del ingreso de biocombustible argentino al país del Norte, al afirmar que la presentación "no tiene sustento".



Por su parte, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) rechazó la acusación al entender que "las razones esgrimidas por la asociación de productores de biodiésel norteamericana (NBB) desconocen la mayor eficiencia argentina para la producción de biodiésel y, como determinaron ya varios fallos internacionales, los motivos aducidos van en contra de las normas del comercio internacional".



Desde Carbio se recordó que el 6 de octubre del año pasado la máxima autoridad en disputas comerciales de la Comuniad Europea "confirmó la ilegalidad de las medidas antidúmping europeas contra el biodiésel argentino, lo que obligó a la Unión Europea (UE) a retrotraer su medida".