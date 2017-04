Por crisis, trabajadores de Sancor aceptaron percibir 15% menos de su sueldo

La asamblea general de delegados de La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) aceptó diferir un 15 por ciento del salario de los trabajadores de la empresa SanCor durante seis meses, informaron fuentes gremiales.



De acuerdo a lo dispuesto en una asamblea realizada el miércoles en Sunchales, desde abril y hasta setiembre los trabajadores percibirán un 15 por ciento menos de su salario, si bien se aclaró que "ese porcentaje no lo van a perder, porque después se lo van a empezar a devolver a partir de los 12 meses".



El secretario general de ATILRA, Nicanor Villafañe, consideró que "lo que nos descontarían en abril de este año lo pagarían en abril de 2018, con el sueldo actualizado. Así será con los cincos meses restantes".



En declaraciones al diario Uno de Santa Fe, el dirigente al referirse a los posibles despidos del personal precisó que "hay un salvataje del gobierno, hablan de 450 millones de pesos. Es una ayuda económica que va a ser administrada con gente del gobierno también. En ese convenio, la empresa se tiene que comprometer que por el lapso de seis meses no puede haber ningún despido".



Las mismas fuentes señalaron que las plantas ubicadas en la cuenca lechera de Santa Fe aguardan la inyección de dinero para comenzar a producir. No se trata solo de la compra de leche a productores, muchos de los cuales dejaron de venderle, sino también de comenzar a comprar insumos indispensables.



Por otra parte, en la planta de SanCor de la ciudad de Gálvez, hoy unos 90 trabajadores no pudieron cumplir con sus tareas por falta de insumos. En tanto, en la de la localidad de Centeno se aguarda el arribo de la materia prima para comenzar a producir normalmente.