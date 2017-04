YPF busca un socio para ampliar su participación en mercado de electricidad

YPF está en busca de un socio para su división de generación eléctrica y planea nombrar un asesor financiero para el proceso, informaron hoy directivos con conocimiento directo del plan.



La compañía busca obtener entre u$s 500 millones y u$s 1.000 millones en nuevo capital para la subsidiaria YPF Energía Eléctrica S.A. y quiere mantener el control operacional, según informaron directivos de la empresa a la agencia Bloomberg.



La empresa con participación mayoritaria del Estado busca de este modo expandir su negocio de suministro de electricidad en la Argentina, el tercer mayor mercado de América Latina.



YPF Energía Eléctrica fue creada en 2013 y opera centrales eléctricas de última generación en la localidad de El Bracho, a 20 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, mediante tres ciclos combinados que totalizan 800 MW de potencia.



A la vez, construye un parque eólico en Chubut que tendrá una potencia de 100 Mw, y en sociedad con GE Power instala una planta termoeléctrica llave en mano en Loma Campana, 4 kilómetros al norte de la ciudad de Añelo, Neuquén, que sumará otros 110 Mw.



Si bien los voceros de YPF no aportaron más detalles del plan, Bloomberg señaló que el proyecto de expansión "se produce tras la decisión del presidente Mauricio Macri de poner fin a 14 años de subsidios al consumo eléctrico".



En el período anterior, dice la información, las tarifas permanecieron congeladas y por el alza de la inflación "causaron cuantiosas pérdidas a las eléctricas argentinas".



Desde que asumió el cargo en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri autorizó aumentos de las tarifas eléctricas de al menos el 400%, y dejó en claro que los clientes tendrán que pagar el precio de mercado de la energía, concluye el informe de Bloomberg.