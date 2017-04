Advierten que el atraso cambiario supera el 26% y prevén que se agravará

Durante febrero, se verificó una nueva desmejora en el tipo de cambio real, que se ubicó 6,7% por debajo del valor registrado en enero, indica el último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la universidad.



El estudio señala que el atraso cambiario acumula ya 26,5% con relación al tipo real de cambio vigente en diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri la presidencia.



Para medir el atraso cambiario, el organismo toma la evolución del tipo de cambio, a la que se le agrega la inflación en los Estados Unidos, medida por el índice de precios al productor y finalmente, se divide por la evolución del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires para el rubro servicios.



"Mientras la inflación estadounidense mide la pérdida de poder adquisitivo del dólar, la inflación local de los servicios aproxima la pérdida de valor del peso en términos de los bienes no comercializables", explica el documento.



A nivel local, el dólar sigue presionado por el fuerte ingreso de divisas de los sectores exportadores, el resultado del blanqueo de capitales y el fuerte ingreso de capitales golondrina, que incrementan temporalmente la oferta.



El fuerte endeudamiento impulsado por el Gobierno nacional y las provincias está provocando un ingreso de dólares que sostienen la oferta de divisas.



En ese contexto, el Banco Central resolvió subir las tasas de referencia para tomar pesos del mercado con el propósito de contener la inflación.



Esto es así ya que cuando la tasa es alta, hay menos consumo porque es más atractivo depositar el dinero en el banco u otro instrumento financiero.



De este modo, el atraso cambiario se produce porque en la Argentina el dólar sumado a la inflación en los Estados Unidos sube menos que el valor de los servicios en la región metropolitana.



Víctor Beker, director del CENE, advirtió que la situación tenderá a agravarse porque "no hay ninguna fuerza que vaya a contener por ahora la baja del dólar".



"Estamos en la época del ingreso de los dólares de la cosecha y tenemos también el ingreso de los dólares financieros por el blanqueo y por los préstamos que toma el Gobierno", explicó el especialista en declaraciones a El Cronista.



Agregó que "esto amplía considerablemente la oferta y por lo tanto la presión a la baja" y consideró que "además, la inflación no da signos de disminuir; por lo tanto, todas las fuerzas que actuaron para que el atraso cambiario se haya profundizado en febrero, se han acentuado y harán que se agrave en marzo y después".