Debido a inestabilidad internacional, el oro llegó a su máximo de cinco meses

Las tensiones geopolíticas crecientes en Siria y Corea del Norte empujaron a los inversores a refugiarse en el oro, que tocó su máximo en cinco meses al llegar la onza a los u$s 1284, y a abandonar divisas volátiles.



El metal precioso acentuó su racha alcista y la onza se cotizó en torno a los u$s 1284 tras un aumento de u$s 12,40, un 1,01 por ciento.



Los inversores se encontraron en la búsqueda de refugio en activos como el oro, el yen y los bonos del Tesoro estadounidense, también apuntalados por la elección presidencial en Francia en la que el partido nacionalista de Marine Le Pen se posiciona como favorito.



El yen subió más de un 1%, su mayor alza diaria en tres meses contra el dólar, en una jornada en la que el dólar cayó bajo los 110 yenes por primera vez desde mediados de noviembre. Ayer, la divisa estadounidense tocó su piso frente a la divisa japonesa desde el 17 de noviembre.



Por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se hundió esta semana a un mínimo de cerca de tres meses por la demanda generada por la decisión de los inversores de buscar refugio debido a las tensiones geopolíticas.



¿Qué pasa con la soja?



Después de caer a su menor nivel en 13 meses, la soja se recuperó y subió u$s 3,12 y comercializarse 348,24 dólares por tonelada en el Mercado de Chicago.



Tal como explica El Cronista en su versión impresa, la oleaginosa cayó ayer a menos de u$s 342 por tonelada, luego que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos subiera la estimación de producción en América del Sur y confirmara la existencia de mayores stocks en ese país.



Por otro lado, el maíz avanzó 0,93% respecto al cierre de ayer y se coloca a u$s 147,6 por tonelada. En tanto, el trigo subió levemente hasta los u$s 159,19 por tonelada.



¿Qué pasa con el petróleo?



Los precios del petróleo bajaron a pesar de que se reportaran moderadas bajas en los inventarios de crudo, gasolina y productos destilados en Estados Unidos.



Así, el precio del crudo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) descendió 29 centavos, un 0,54% por ciento, y se comercializó a u$s 53,11 el barril de 159 litros en el Nymex.



En Londres, el Brent del Mar del Norte retrocedió 37 centavos, un 0,59%, hasta los u$s 55,86 el barril.



Más temprano, los precios habían avanzado por los rumores de que Arabia Saudita estaría presionando a otros grandes exportadores que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para prolongar el pacto de reducción de bombeo más allá de junio.