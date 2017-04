Tres de cuatro comercios no tienen posnets para la devolución del 15% de IVA

Un estudio del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) refleja que 92% de los beneficiarios de planes sociales y jubilados cuentan con su tarjeta de débito para acceder a la devolución del 15% del IVA, pero que solo 17% de los lugares donde se abastecen de los productos de la canasta básica tienen posnet."Los comercios son reacios a aceptar los medios electrónicos de pago". La afirmación pertenece al titular de la AFIP, Alberto Abad, y tiene comprobación en la calle. Según un reciente relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) tres de cada cuatro comercios en Provincia no cuentan con posnets para efectuar la devolución del IVA a jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes sociales.La encuesta realizada en febrero pasado a 449 bonaerenses asegura que el 80% de los que reciben asistencia del Estado "habitualmente continúan comprando sus alimentos en efectivo" y que solo 52% de los que compran con tarjeta de débito "verifican" la devolución. "El 74% de los comercios donde siempre compran no les aceptan la tarjeta de débito porque no cuentan con posnets", afirmó el trabajo del ISEPCi.El reintegro del 15% del total de la compra con un tope de hasta $ 300 lo implementó por ley el Gobierno nacional en julio de 2016 para impulsar el consumo y la ayuda a las familias más humildes, frente un contexto postdevaluatorio y con alta inflación. La iniciativa fue originaria del radicalismo y Cambiemos la hizo propia. Mauricio Macri la anunció con bombos y platillos y prometió beneficios para que los almacenes y comercios de proximidad incorporen el pago electrónico. Sin embargo, luego de 300 días de la sanción de la ley las dificultades persisten. "La misma norma estipulaba que se incentivaría la instalación de posnet en pequeños y medianos los negocios de los barrios para que se pudiera concretar el beneficio", resaltó el instituto que dirige el economista Isaac Rudnik.Abad admitió las falencias al lanzar una batería de facilidades y penalidades para los comerciantes. "Las razones que aducen son el costo del artefacto o la baja señal de telefonía, pero también sabemos que muchos optan por el efectivo para mantenerse en la informalidad", dijo el funcionario poco antes de anunciar estrictos controles a locales y monotributistas que no ofrezcan la posibilidad de abonar con el plástico.La ley 27.253 prevé que los montos de los reintegros se actualicen dos veces por año, de acuerdo a la variación de la canasta básica del INDEC. Todavía no se hizo nunca. Los datos del Índice Barrial de Precios (IBP) que difunde mensualmente el ISEPCi revelan que en el tercer mes del año, una familia con dos adultos y dos niños necesitó $ 5.548,62 para cubrir la canasta básica de alimentos, mientras que para adquirir la Canasta Básica Total (CBT) la misma familia requirió $ 13.483,15.El estudio también refleja que 92% de los beneficiarios cuentan con su tarjeta de débito para acceder al beneficio, pero que solo 17% de los lugares donde se abastecen de los productos de la canasta básica tienen posnet. En este marco, el 28% confesó que no recibe la devolución del 15% que el gobierno de Macri desarrolló para los sectores más postergados.El proyecto tenía previsto alcanzar a 9,2 millones de argentinos, entre los que se cuentan a 3,6 millones de jubilados, 1,5 millones de pensionados, 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y 100.000 de la Asignación Universal por Embarazo. La inversión social anual de esta medida implicaba unos $ 25.000 millones, pero según los beneficiarios, la ayuda solo la recibe la mitad.En tanto, desde finales de abril comienzan a regir las durísimas multas de la AFIP para los que no cuenten con el dispositivo. Las sanciones irán de $ 300 a $30.000, según el nivel de facturación, pero también incluirán hasta 10 días de clausura.