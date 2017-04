Esperan un crecimiento del empleo en el segundo trimestre

Las expectativas sobre el mercado laboral argentino son positivas porque se percibe interés por parte de los empresarios en aumentar su plantilla de personal en el segundo trimestre del año, indicaron a Télam empresarios del sector de contratación de personal que participaron del Foro Económico Mundial en Latinoamérica, que se realizó en Buenos Aires.



"El presente de Argentina en tiempo real hoy es de cambio, de reajuste de determinadas políticas, y el futuro es esperanzador", expresó a Télam el director ejecutivo de Adecco para América Latina, David Herranz.



Remarcó además que "la visión que se tiene de Argentina, a nivel macro económico, es que vive un momento claro de recuperación de su imagen en el exterior, y de la seguridad tanto jurídica como económica" y consideró que "el país entrará en senda de crecimiento más temprano que tarde".



De todos modos, subrayó que "todavía tiene que haber un ajuste para que el inversor sienta que tiene lo que necesita: un marco jurídico estable y un modelo regulatorio previsible que permita identificar cuáles son los costos" de invertir.



Por su parte, el director nacional de operaciones de Manpower, Fernando Podestá, destacó que "se está pensando un país con una mirada de más largo plazo que es lo que nos hace mucha falta".



Podestá indicó que "hay que definir si se quiere la protección o la empleabilidad de la gente", y remarcó que "lo que favorece el desarrollo de las personas es, sin desproteger, dar libertades para que lo puedan hacer".



"Están los que tienen las habilidades y los que no. Los que tienen habilidades trabajan sin importar cuál es la legislación que los protege. Entonces el desafío es tratar de incorporar más personas a nuevo mundo del trabajo, capacitándolas", subrayó el ejecutivo.



En tanto, Herranz precisó que "el costo de la mano de obra en Argentina es elevado con respecto a sus vecinos, probablemente por el atraso cambiario, lo mismo que los impuestos laborales y el costo de salida de un trabajador".



Por eso consideró que "el país debe buscar la fórmula para flexibilizar las relaciones laborales".



Evaluó que "el 2016 fue un año de reajuste en cuanto al empleo", y destacó que "había un marco jurídico enrarecido que venía de antes, de judicialización de las relaciones laborales que complicaba bastante".



Por eso explicó que "no hubo crecimiento del mercado laboral", pero puntualizó que "los indicadores apuntan a que de acá en adelante hay cierto interés por la contratación".



"Hay más seguridad y más confianza y por eso el empresario está comenzando a tomar más decisiones de contratación", indicó el ejecutivo de Adecco.



Igualmente aclaró que "hay mayor previsión, pero en tiempo real no hay hoy mayor demanda que el año pasado".



"Comparativamente, primer trimestre de este año contra el mismo periodo del año pasado, no estamos mejor, pero sí desde el punto de vista de expectativas", subrayó Herranz.



Al respecto, Podestá que "la expectativa de contratación actual se mantiene positiva pero muy moderada", y remarcó que la última medición arrojó que "un 6% de los empresarios va a contratar personal y el resto permanece sin cambios".



Precisó que Manpower hace 10 años que realiza su encuesta de expectativas, y detalló que "cuando se comenzó a medir había una expectativa positiva de contratación de 30% de los empleadores".



"Esa expectativa cayó bruscamente en 2009 a tasas negativas pero se recuperó los siguientes años hasta llegar a 20% de expectativas positivas, y a partir de 2013 está debajo de 10%", puntualizó Podestá.