Advierten sobre las dificultades para alcanzar la meta de déficit fiscal de 2017

Los economistas Marcelo Capello, Marcos Cohen Arazi y Luis Laguinge en el editorial del Informe de Coyuntura del Instituto Ieral de la Fundación evaluaron el futuro del déficit fiscal en la Argentina.



"En 2016, se cumplió la meta de déficit primario de 4,6 % del PIB, pero fueron determinantes los ingresos extraordinarios del último trimestre, originados en el Sinceramiento Fiscal", explicaron.



Evaluaron que "sin ese aporte, el déficit se habría ubicado en torno a 5,8 % del PIB. En el primer trimestre de 2017, los ingresos fiscales subieron 36,9 % interanual, pero sin computar las multas del blanqueo, el aumento habría sido de 27,3 % interanual".



"Mientras tanto, el gasto primario subió en enero-febrero a un ritmo interanual de 38,5 por ciento", expresaron los especialistas.



Aclararon que "luego de los ingresos extraordinarios, el efecto de segunda ronda del blanqueo es la mayor base imponible, -sin embargo, no existen precisiones para cuantificar su impacto en la recaudación en lo que resta del año".



"Bajo el supuesto de una evolución de los ingresos tributarios del orden del 30 % interanual de aquí en adelante, para cumplir con la meta de déficit primario (4,2 % del PIB), el gasto primario debería desacelerar a una variación interanual de 25,9 % en lo que resta del año", añadieron.



En caso de que "el ajuste se concentrara en los subsidios económicos, estas partidas deberían reducirse un 75 % en relación a 2016", consignaron.



Mientras que también señalaron que "en el desagregado del gasto público se advierte la gran proporción que alcanzan las partidas que son inflexibles a la baja".



"En 2016, prestaciones sociales y salarios de la Administración Pública representaron el 61,5 % del total de las erogaciones primarias", confirmaron.



Expresaron que "las transferencias automáticas a provincias aumentaron a un ritmo interanual de 29 % en el primer trimestre. No obstante, 5 puntos porcentuales, aproximadamente, corresponden al acuerdo de restitución progresiva del 15 % que antes se retenía de la masa coparticipable para la Seguridad Social. Sin ese plus, las transferencias habrían subido a un ritmo interanual de sólo el 24 %".



Por su parte, Juan Francisco Campodónico también del Ieral consideró que en 2017, la salida de la recesión luce bastante más consistente que lo ocurrido en 2015.



"En el primer trimestre de 2017 se afirman guarismos positivos, caso de las ventas de cemento que suben 6,1% interanual (marzo: 15,5%), el patentamiento de Cero KM, que lo hace 41,8% (marzo: 36,3%) y las escrituras de CABA un 53,8%", afirmó.



Por otro lado, destacó que "los indicadores de confianza, la recaudación real y las exportaciones a Brasil todavía tienen un comportamiento más débil".



Otros indicadores muestran rezago en la recuperación, como efecto de la "inflación correctiva" de 2016, destinada a enmendar el desorden de precios relativos con que llegó la economía a fin de 2015.



"Es el caso de la recaudación en términos reales de impuestos asociados al nivel de actividad, que cae 1% interanual en el primer trimestre. Sin embargo, la desaceleración de la inflación que se espera después de abril habrá de impactar positivamente en este tipo de indicadores", adelantó.