El Presidente presentó los nuevos créditos hipotecarios a 30 años: Los detalles

El presidente Mauricio Macri presentó hoy los nuevos créditos hipotecarios a 30 años de plazo, con cuotas accesibles y las tasas más bajas del mercado, que los bancos Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires comenzaron a poner a disposición del público.El Jefe de Estado pidió que el sector privado acompañe la iniciativa oficial y remarcó que la apertura de esa nueva línea de préstamos "significa realizar el sueño de muchas familias de tener su techo propio".Macri realizó la presentación en la sede central del Banco Nación, junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.El Presidente señaló que haber solucionado el problema del default y bajado el costo de vida significó que la Argentina volviera "a tener acceso al crédito internacional y que bajara la tasa de interés"."Y cada vez que sigamos bajando la inflación, más baja va a ser la tasa de interés y más certidumbre en que ese alquiler se transforme en el ahorro que se materializa en esa casa", apuntó.Del mismo modo hizo hincapié en la importancia que representa para las familias dejar de pagar un alquiler porque ese "es un esfuerzo que no construye su futuro".El Presidente también se dirigió a los empleados de los bancos que tendrán a su cargo el otorgamiento de los créditos para que les expliquen a los clientes que "con su trabajo sí pueden transformar ese aporte en un ahorro que los lleve a tener la casa propia"."Ese es el camino que nos va a llevar a que en la Argentina se reduzca la pobreza y al progreso", subrayó.También acompañaron la presentación los ministros de Finanzas, Luis Caputo; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui.Los créditos destinados a la adquisición de vivienda podrán ser cancelados en un plazo de hasta 30 años en cuotas que se ajustarán a través de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que evoluciona en función del Índice de Precios al Consumidor.Los bancos públicos financiarán entre el 75 y 85 por ciento del valor de inmuebles, hasta 3.100.000 pesos en el caso de Banco Nación.En la línea que ofrece el Banco Ciudad el valor de las viviendas no tendrá tope y se prestará hasta 2.000.000 de pesos para adquisición de viviendas nuevas o usadas, en tanto que el Banco Provincia lo hará hasta la suma de 2.700.000.Podrán obtener un crédito por 1.000.000 de pesos grupos familiares con ingresos de entre 18.500 a 24.000 pesos, en función de una relación cuota-ingreso que oscilará entre el 25 y 30 por ciento.La extensión de los plazos de pago permitirá que muchos sectores puedan acceder a la obtención de los créditos.El Banco Nación aplicará una tasa de interés del 3,5 por ciento para sus clientes y del 4,5 para los que no. La cuota mensual oscilará entre 4.600 y 5.000 pesos por cada millón otorgado.En el caso del Banco Provincia, la cuota por cada millón estará cerca de los 6000 pesos para quienes cobran haberes en la institución, con una tasa del 5,9 por ciento, y del 7,5 por ciento para quienes no lo hacen.En el Banco Ciudad, con una tasa del 5,9 por ciento, los beneficiarios abonarán una cuota de aproximadamente 5.993 pesos y no hace diferenciación si los solicitantes perciben o no sus haberes en la entidad.Los créditos seguirán siendo en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permite una cuota inicial baja similar a un alquiler.Desde el lanzamiento de la UVA, en abril del año pasado, se han dado créditos por más de 3500 millones de pesos, un equivalente a casi el 50 por ciento del stock total de préstamos hipotecarios.Para 2017 se esperaban solicitudes por 10.000 millones de pesos en total, pero el compromiso de los bancos públicos proyecta cudruplicar la demanda para los próximos meses.Desde hace décadas, el déficit habitacional ha sido una de las principales problemáticas del país que se calcula en 3.800.000 hogares.Se estima que para acompañar el crecimiento de la población hacen falta por año 160.000 nuevas viviendas.El Gobierno comenzó a adoptar medidas para resolver el problema y ya el año pasado lanzó el Plan Nacional de Vivienda que, entre otros objetivos, apunta a construir 120.000 unidades de carácter social.También contempla la urbanización de asentamientos en zonas urbanas e impulsar proyectos para segmentos de ingresos medios.Ese plan también está direccionado a otorgar microcréditos para mejoras y refacciones, regularizaciones dominiales y otorgar soluciones habitacionales con subsidio y a cuotas muy bajas a través del Plan ProCreAr.En marzo, el Presidente anunció el relanzamiento del programa, con subsidio ampliado del Estado Nacional para compra o construcción y un monto máximo de crédito por 1.650.000.