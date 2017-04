El iPhone vuelve a venderse en el país, pero conviene más en Chile

La diferencia de precio

Una de las marcas más valiosas del mundo, y la más valorada por los amantes de la tecnología, vuelve a la Argentina. Desde hoy -y después de 6 años- puede comprarse nuevamente el iPhone, el teléfono de Apple, en tiendas del país.En algunas cadenas de electrodomésticos con presencia en Mendoza se podía acceder desde hace varios días a la preventa del iPhone 7 de 32 Gb liberado, en diferentes colores, por 28 mil pesos o por 12 cuotas de 2.700 pesos (lo que eleva el costo a 32 mil pesos). En internet, sitios como Mercado Libre manejan valores similares.Se trata de un precio muy elevado, coinciden los especialistas, sobre todo si se lo compara con lo que cuesta acceder al smartphone de Apple en Chile. Por ejemplo, en Falabella del vecino país, el mismo modelo cuesta aproximadamente 16 mil pesos, y aun incluyendo el viaje hacia tierras trasandinas resulta más barato hacer la compra del otro lado de la cordilleraAllí, la tienda MacOnline.com ofrece el iPhone 7 de 128 Gb por 749.999 pesos chilenos, lo que equivale a casi 19 mil pesos argentinos. La diferencia entre el teléfono anterior y éste es su mayor capacidad de almacenamiento.Pero no sólo en Chile el producto insignia de Apple es más barato. Las comparaciones de precios por estos días abundan en sitios especializados y en los medios en general: en todos los casos, nuestro país es donde más caro se vende el producto creado por la famosa marca de la manzana (y del fallecido Steve Jobs).En Japón, por ejemplo el iPhone 7 plus de 256 Gb cuesta $ 15.174; en EEUU $ 15.400; en Inglaterra $ 17.969 y en España $ 19.100. Brasil es, después de Argentina, el mercado donde cotiza más caro: $ 24.342, producto del retraso cambiario del real.Igual, para los fieles seguidores de Apple, que el teléfono se vuelva a vender en el país abre un universo de posibilidades, que van desde la compra de accesorios originales hasta la posibilidad de tener servicio técnico especializado a pocas cuadras de su casa.Vale decir que, hay una veintena de empresas (además de las grandes cadenas de electrodomésticos como Frávega y Garbarino) que también venderán el iPhone por internet con planes de pago en hasta 50 cuotas a tasa de interés bonificada, producto de un convenio con el Banco Nación para todas las firmas que operen con la plataforma Mercado Pago.También la compañía Claro anunció que venderá los iPhone 6S, 7 y 7 Plus a partir de hoy. "Este desembarco implica también que los equipos iPhone que sean adquiridos en Claro cuentan con garantía oficial y servicio técnico, así como financiamiento en cuotas con las principales tarjetas de crédito", señaló Fernando del Río, director Comercial de la compañía, en un comunicado.El resto de las telefónicas (Personal y Movistar) también se apresta a lanzarlo entre su oferta de celulares, aunque no han dado fechas aún.En el caso del iPhone 7, el equipo está disponible en color rosa, dorado, plateado y negro, aunque para aquellos que no tengan tanto dinero estará disponible la versión SE con una capacidad de 16 Gb y a un precio de $ 16.999. Ese equipo viene en color rosa, dorado y gris.Vale decir que hay lugares de reventa de productos Apple que también comercializarán el iPhone. Uno de ellos es Maxim, que por internet lo ofrece hasta en 50 cuotas y a un precio un poco más bajo.Esta empresa vende el SE de 16 GB a 15.499 pesos mientras que también tiene a la venta el 6S de 128 GB a 25.299 pesos y el más actual de los modelos, el iPhone 7 Plus de 32 GB, a 29.799 pesos.Cabe destacar que esta misma compañía anunció la semana pasada que venderá en Argentina a partir de junio el nuevo modelo del gran competidor mundial de Apple: Samsung. El flamante S8 presentado hace 2 semanas en EEUU costará 24 mil pesos y el S8+ 21 mil pesos a través de esta tienda on line. Esto significa que saldrá más barato que, por ejemplo, el iPhone 6S, que no es el último modelo de smartphone de Apple.Sebastián Galeazzi, que se autodenomina "geek y loco por la tecnología" además de ferviente admirador de la filosofía Apple, conduce un popular podcast (radio on line) especializado en la marca de la manzana. Por tanto, es quizá el mayor especialista sobre el tema en Mendoza."Desde 2011 que no se comercializan los iPhones en Argentina. El último que se vendió acá fue el iPhone 4, que ya valía bastante caro, aunque no tanto como vale ahora", explicó aGaleazzi aclaró que el precio en el mercado local puede llegar a bajar en función de las compañías de teléfonos, lo que dependerá también del abono que el usuario pague."Las ventajas son pocas, no va a mover mucho la aguja la venta de iPhones pero probablemente se va a poder comprar en 12 o 18 cuotas para aquellos que no puedan pagarlo de contado en un pago. También va a haber servicio técnico, que es algo que exige Apple para que se puedan vender sus productos", informó.Esto último quiere decir que cualquier comercio o tienda de retail que venda los iPhone deberá asegurar a sus clientes un servicio técnico en caso de que el smartphone sufra algún desperfecto. "Tienen la obligación del servicio de postventa", remarcó Galeazzi.Para finalizar, opinó que si bien hay personas con mucho dinero que a partir de hoy podrían darse el lujo de comprarse un iPhone en la provincia, no está seguro de que alguien vaya a invertir en un gasto semejante, sobre todo cuando -reconoció- hay teléfonos de otras marcas que tienen las mismas funcionalidades y mejor diseño. Y son más baratos.