Advierten sobre "pérdidas multimillonarias" por las inundaciones en el país

Como consecuencia de las intensas lluvias, los sectores productivos rurales han sufrido anegamientos e inundaciones que generaron "grandes problemas".



"Los cascos urbanos no se vieron tan afectados porque están protegidos, pero en las zonas agropecuarias no hay suficientes obras para contener tanta cantidad de lluvias. Eso provocó pérdidas multimillonarias", explicó Landa.



Debido a los temporales ya hay más de 3.000 evacuados en distintas provincias del país. La más complicada es Tucumán, donde los habitantes de una localidad entera debieron dejar sus casas. Los pronósticos meteorológicos no son alentadores. El SMN informó que se espera "un nuevo período de mal tiempo en la mayor parte del país" en los siguientes días.



Uno de los problemas de la región donde se encuentran las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, es que son áreas con características geográficas de muy poco desnivel. Esto provoca que el agua no circule, se acumule, se saturen las napas y se inunde. "Hay algunas obras hechas de manera parcial. Hace falta terminarlas, seguir sistematizando algunas zonas, hacer drenajes de excesos hídricos de manera racional y organizada. Pero no están todas las obras que corresponde y eso es parte del problema que tenemos", remarcó. Sin embargo admitió que no hay obras que puedan "soportar" o "evacuar" 900 milímetros de agua en dos meses, pero sí atenuar las consecuencias", concluyó Landa.