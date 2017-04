Barrick Gold confirmó la venta del 50% de la mina Veladero

La empresa canadiense Barrick Gold Corporation firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Shandong Gold Group Co. Ltd. en cuyo primer paso la firma china comprará el 50% de la mina Veladero en la provincia de San Juan, por un monto de u$s 960 millones.



"Nuestro anhelo es hacer de Barrick una empresa líder del siglo 21 en cualquier industria y jurisdicción lo cual, por definición, significa crear una distintiva y duradera relación basada en la verdad con China y las mejores compañías de China", afirmó John L. Thornton, presidente ejecutivo del directorio de la firma con sede en Toronto, Canadá.



"Este acuerdo nos sumerge en ese camino. Shandong es un socio ideal para ayudarnos a desbloquear la riqueza mineral inexplorada del Cinturón El Indio a largo plazo, mientras que hoy trabaja con nosotros para generar más valor de la mina Veladero", mencionó Thornton.



"Esperamos trabajar en sociedad con Shandong, compartir la experiencia en desarrollo y minería, el talento y el capital en formas que creen valor agregado a nuestros respectivos propietarios, a nuestro gobierno y a nuestros socios en las comunidades de la provincia de San Juan", añadió Thornton.



Por su parte, el presidente de Shandong, Chen Yumin, afirmó que "nuestra meta es construir una relación a largo plazo con Barrick, y este acuerdo encapsula exactamente lo que queríamos alcanzar".



"En esta economía global, es más importante que nunca poder encontrar socios internacionales con una visión común para desarrollar minas y generar prosperidad de una forma medioambiental y socialmente responsable", indicó.



"Estamos contentos por ingresar a la dinámica industria minera de Argentina en sociedad con Barrick en Veladero, al tiempo que exploramos otras oportunidades en uno de los más prometedores distritos del mundo", agregó Yumin.



La operación anunciada se cumplirá en 3 pasos. En el primero de ellos, Shandong Gold adquirirá el 50% de la mina Veladero. Como segundo paso, Barrick y Shandong formarán un grupo de trabajo para explorar el desarrollo conjunto de proyecto minero binacional argentino-chileno de Pascua-Lama.



Como tercer paso, ambas compañías evaluarán las oportunidades adicionales de inversión en el Cinturón de Oro El Indio, en el límite entre la Argentina y Chile, el mismo que alberga un conglomerado de minas y proyectos de clase mundial entre los que se incluyen Veladero, Pascua-Lama y Alturas.



Hasta la finalización de la operación, la mina Veladero será supervisada por un Directorio Conjunto (Joint Venture Board) conformado por tres candidatos designados por cada empresa; y para asegurar la continuidad de las operaciones, ambas compañías pretenden conservar el equipo de gerencia que actualmente lleva adelante Veladero tras el cierre de la operación.



Se espera que la operación se cierre al final del segundo trimestre de 2017 y está sujeta a la aprobación de organismos reguladores y de los accionistas de Shandong Gold Mining Co., Ltd,, entre otras condiciones de cierre habituales, según se informó.



Shandong Gold Group Co. Ltd., el accionista directo e indirecto del 56% de las destacadas acciones de Shandong Gold, accedió irrevocablemente a votar a favor de la operación propuesta.



La operación recibió aprobaciones de la Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional (NDRC en inglés) y de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales (SASAC en inglés) de la provincia de Shandong.



En Argentina, la operación deberá contar con la autorización de las autoridades del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y del gobierno de la provincia de San Juan, en cuyo territorio se encuentra la mina Veladero.



El 30 de marzo pasado, el gobierno de San Juan había suspendido las actividades en la mina Veladero debido a un derrame de material con cianuro, el tercero en los últimos 18 meses, que sin embargo no causó la contaminación del ambiente, según las autoridades sanjuaninas.



La mina de Veladero, que es rechazada por grupos ambientalistas, ocupa a unos 3.500 trabajadores según el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensell, quien al anunciar la suspensión dijo que Barrick Gold "tendrá una sanción y una multa" por el derrame.



En esa ocasión, Hensell señaló que "la inspección determinó que no hubo afectación del medio ambiente porque el derrame no salió de la zona de seguridad" del llamado "valle de lixiviación" donde se acumula el material con cianuro que se utiliza en esa explotación minera.



El de fines de marzo pasado fue el tercer incidente en la mina con derrames de material con cianuro desde setiembre de 2015 y en todos los casos la autoridad provincial dispuso la suspensión de las actividades.