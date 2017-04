Macri sobre el paro: "Qué bueno que estemos todos acá, trabajando"

Mientras en las calles, la CGT impulsa un paro general, en el Hotel Hilton dio comienzo la edición regional del Foro Económico Mundial . Y en ese contexto, la frase con la que el Mauricio Macri abrió su discurso de inauguración no fue casual. "Qué bueno que estemos acá, trabajando", dijo el presidente, ante un auditorio que lo recibió entre aplausos."Es una alegría tener al WEF (World Economic Forum) en Buenos Aires después de tanto tiempo, porque es una plataforma inteligente que permite intercambiar entre el sector público y el sector privado para generar políticas de largo plazo", agregó Macri, quien compartió el escenario con Klaus Schwab, fundador del WEF.Ante un auditorio integrado por empresarios, ejecutivos y representantes del gobierno, el presidente enfatizó las diferencias que, según su opinión, impulsó su Gobierno frente a la gestión kirchnerista: "Queda claro que lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural, basado en un aprendizaje de años que llevaron por caminos equivocados y seguramente valores que no representaban la esencia de los argentinos"."Hoy estamos decididos a apostar por el futuro, basado en la verdad, en poner los problemas sobre la mesa, encararlos y resolverlos", planteó Macri, y añadió: "Para generar trabajo hay que ser previsibles, para que los argentinos y el mundo inviertan desarrollen nuevas alternativas de creación. Pero nuestro país había perdido el músculo de la competitividad y la productividad"."Buscamos ser confiables, porque la confianza es lo que lidera la fuerza de cambio en una sociedad. Creemos en la importancia del diálogo como una herramienta que habíamos perdido para encontrar cuáles son las mejores vías de desarrollo", añadió Macri.sabe la tierraEn materia económica, el presidente sostuvo: "Resolvimos el default y el mercado de cambios para que quieres vienen a invertir se puedan llevar el dinero cuando lo decidan, confiando en que vamos a crecer tanto que siempre van a seguir reinvirtiendo".A su vez, se refirió a la evolución de los precios. "Atacamos un tema central, de fondo, que daña a los que menos tienen, que es un vehículo para que la pobreza crezca y no haya crecimiento, que es la inflación. Lo hemos puesto en el centro de la agenda y hemos tenido éxito para bajarla", afirmó.Por otra parte, Macri analizó el escenario internacional y las posibilidades de inserción global del país. "El mundo tiene más dudas que certezas. Tal vez hoy es más claro hacia dónde va la Argentina que hacia dónde va el mundo. Pero nuestro país viene de años de aislamiento, que trajo más pobreza", sostuvo Macri,"Creemos que el camino es la integración inteligente con el mundo, y desde el Mercosur vemos con buenos ojos la apertura y el diálogo con países y bloques del mundo. Eso nos va a ayudar a crecer", concluyó.