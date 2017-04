Por el paro, este jueves no se cobrarán peajes en las principales rutas del país

El Gobierno dispuso que no se pagará peaje en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ya se había anticipado en horas de la mañana, a lo que agregó ahora que también estarán levantadas las barreras de peaje en las principales rutas nacionales.



Según un comunicado del Ministerio de Transporte de la Nación, la medida "busca facilitar la circulación frente al paro nacional".



"El gobierno nacional dispuso que este jueves 6 de abril los usuarios de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires y los Corredores Viales Nacionales no abonarán la tarifa del peaje desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde", sostiene el comunicado.



Y detalla: "La exención del pago de peaje tendrá vigencia durante todo el día del jueves y abarcará la totalidad de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires - Acceso Norte, Acceso Oeste y Acceso Ricchieri - y los Corredores Viales Nacionales con concesiones en: Buenos Aires (RN 3, RN 226, RN 252, RN 205, RN 5, RN 7, RN 8, RN 9, RN 188, RN 12), Chaco (RN 16, RN 11), Corrientes (RN 14, RN 12), Córdoba (RN 9, RN 19, RN 38, RN 8, A005, RN 7), Entre Ríos (RN 14, RN 18, RN 12), Mendoza (RN 7), Misiones (RN 12), Santa Fe (RN 11, RN 34, RN 19, Au Bs As - Rosario - Córdoba, A012, RN 33, RN 8, RN 7), Santiago del Estero (RN 9), Salta (RN 9 y RN 34) y Tucumán (RN 9)".