Malcorra: el paro de la CGT "no ahuyentará inversiones"

En la presentación del Foro Económico Mundial, Malcorra

sostuvo que el paro "tiene un impacto positivo leído al revés,

que es que en la Argentina los derechos colectivos se respetan y

funcionan normalmente y no es contra el sistema democrático".

"En un mundo donde la gobernanza en muchos lugares es un

impedimento para la inversión, yo creo que la gobernanza en la

Argentina, con el respeto a la separación de poderes y a los

trabajadores a expresarse, puede ser visto como una cosa

positiva", agregó la canciller.

Malcorra que formuló declaraciones en la presentación del

Foro Económico Mundial en la Cancillería advirtió que "en tanto

y en cuanto" se produzca la protesta sindical "dentro de los

carriles y el respeto institucional que corresponde" no cree

que genere "algo para que las cosas no funcionen

positivamente".

"Los argentinos tenemos que aprender a expresarnos dentro de

los carriles establecidos. El mundo valora que la Argentina

abrace institucionalmente la oportunidad de expresar la

diversidad", insistió la canciller.

Y agregó: "Esto en todo caso resalta aún más cuanto funciona

la democracia y la diversidad en la Argentina contrastando con

otros lugares esto no ocurre. Y yo le resaltaría como algo que

juega a favor".



NA