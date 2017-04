Aseguran que hay importantes bajas en los precios de notebooks respecto a 2016

Antes de que comenzara a regir la quita de aranceles para la importación de productos de tecnología, como las notebooks, los valores de esos productos en la Argentina registraron bajas promedio de 19%, en términos nominales, contra el valor máximo alcanzado en 2016, y de 14% si se lo compara con el precio promedio de las notebooks durante el año pasado, según un análisis que realizó la Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio sobre la base del información de la consultora Elypsis, que releva mensualmente los precios on line de muchos productos de consumo masivo, electrodomésticos y otros.



El trabajo se produce luego de que a fin de año el Gobierno resolvió quitar los aranceles para la importación de notebook, a partir de 1 de abril pasado, para mejorar el acceso a la tecnología y bajar los valores locales, muy por encima de por ejemplo los que se consiguen en Chile.



Según los datos, los valores según el modelo y prestación de las notebooks de fabricación nacional tuvieron bajas en sus precios al público de entre 18% y 46% entre el precio máximo alcanzado durante 2016 y el valor de la semana pasada.



A partir de más de 56.000 observaciones on line, desde mayo de 2015 al 27 de marzo pasado, la repartición tomó un promedio de 584 precios de notebooks en cada semana. Y a partir de esos datos, reveló que el precio promedio máximo (semana con el precio más alto) se dio en la del 22 de agosto último, con $ 7944. En tanto, el precio promedio general de 2016 quedó en $ 7543. Y el precio promedio actual (el de la semana del 27 de marzo, en la previa a que rijan los nuevos aranceles) quedó en $ 6461.



Así, contra el máximo de 2016, el precio promedio actual es 19% más barato en términos nominales y un 14% más bajo comparado con el valor promedio de las notebooks el año pasado.



El informe también indagó en los valores en dólares que las notebooks vendidas en Argentina tuvieron el año pasado y la semana pasada. Así detectó que el precio promedio 2016 llegó a u$s 501, 20% más del valor actual, de u$s 401, sostuvo el trabajo. La reducción llega al 28% si se la compara con el valor en dólares más caro del año pasado u$s 555, en la semana del 6 de junio.