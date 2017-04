Dujovne atribuyó el éxito del blanqueo a la "renovada confianza en el país"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, atribuyó el éxito del blanqueo de u$s 116.800 millones a la "confianza en el país" e remarcó que la recaudación de $ 148.600 millones representa la "más grande de la historia" en relación con el Producto Bruto Interno (PBI)."La recaudación fiscal sobre el PBI, gracias al sinceramiento, fue la más importante de la historia a nivel mundial", escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Los argentinos vuelven a confiar en el país, fue un voto de confianza."Además, Dujovne enfatizó que el éxito recaudatorio representa el saldo de una deuda a los jubilados. "Le estamos devolviendo a los jubilados algo que el país le debe hace décadas", comentó.El blanqueo orquestado por el Gobierno superó a los de Italia de u$s 102.000 millones de 2009 y de Brasil con u$s 53.000 millones en 2012.