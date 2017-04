Sturzenegger admitió que la inflación aún es "bastante alta"

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró que la economía está "en un proceso de desinflación, pero todavía es bastante alta" y consideró que la suba en el costo de vida es un "impuesto sobre la sociedad que impide el crecimiento".



"En el mundo ya no hay debate. Todos tienen claro que la mejor manera de mejorar el poder adquisitivo es bajar la inflación", consideró el funcionario.



Agregó que "luego de la fuerte caída de la inflación en el segundo semestre del año pasado, estamos viendo ahora señales mixtas".



En cuanto al debate sobre el atraso cambiario, el titular del Central puntualizó que "el tipo de cambio sólo se apreció 2% este año".



"Se mira demasiado cómo se mueve el dólar. Pero lo que hay que observar es cómo se comportó el peso en relación a lo que pasó con otras monedas de socios comerciales argentinos, como Brasil, México o Europa", detalló.



Sturzenegger disertó en un encuentro organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) en un panel sobre metas de inflación junto con los pares de México, el vicegobernador Alejandro Díaz de León, y Julio Velarde de Perú.



"Hay que ser consecuente con lo que uno dice, a varios países les costó bastantes años implementar el sistema. Acá no tenemos miedo de flotar, sino miedo de no flotar", sostuvo.



Indicó que "el tipo de cambio tiene que bajar y subir en forma suave" y subrayó que "en el caso de la Argentina es muy impresionante el desarrollo del mercado de divisas, que ya no se guía por eventos de corto plazo sino por la información y las expectativas.



Sturzenegger sostuvo que "cuando la baja de la inflación se hizo antes se usó un ancla cambiaria, lo cual es fácil al principio pero no después porque se sabe cómo entrar pero no cómo salir".



Sobre la autonomía de la autoridad monetaria, consideró que "la Argentina trató en el pasado con un banco central sin independencia por muchos tiempo" y agregó que "en un año electoral, no estamos atados a los objetivos políticos de corto plazo".



"Casi no intervenimos en el mercado cambiario; compramos reservas porque veníamos de un nivel muy bajo. Este año el tipo de cambio multilateral se apreció un dos por ciento, pero en un contexto de tipo de cambio flotante, así que hay que fijarse en el tipo de cambio multilateral", apuntó.



Luego, afirmó: "Entiendo que la gente mire lo que pasa con el dólar, porque es un reflejo de lo vivido en los últimos años y el temor a su impacto en la inflación. Pero la realidad es que el tipo de cambio real muestra una gran estabilidad en el último año y eso marca una de las grandes ventajas de la flotación".