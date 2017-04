El jueves no habrá bancos: La Bancaria se suma a la medida de fuerza

El jueves no habrá actividad bancaria en el país en el marco del paro convocado por la CGT.



"Hemos sido uno de los artífices de la discusión de un paro nacional y creemos que la medida no llega en un momento indicado ya que debería haberse dado antes, pero es importante comenzar a hacerlo", apuntó el secretario adjunto de La Bancaria, en Paraná.



La medida se cumplirá "sin presencia en los lugares de trabajo", agregó a APF el dirigente quien volvió a subrayar la importancia de que el sector obrero actúe unido frente al "ajuste en marcha".



"No estamos viviendo situaciones de despidos masivos en nuestro sector pero eso no quiere decir que no veamos la realidad que está viviendo el movimiento obrero en general", consideró Gervasoni.



En esa línea, ratificó "la solidaridad y el aporte de La Bancaria para que el paro se contundente".



A continuación, el dirigente bancario no dejó de recordar que desde la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza el secretario general Sergio Palazzo "hemos venido planteando que el principal punto que nos moviliza es reclamar el cambio de rumbo de la política económica".



"Ése es el punto de inflexión donde nos paramos los bancarios para no permitirle al Gobierno que siga con el ajuste, y desde ahí creo que todos los trabajadores somos conscientes de que en algún momento todos los sectores nos vamos a ver perjudicados. Tenemos que lograr, en unidad, dar vuelta el rumbo económico", alentó.