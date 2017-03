Frigerio: "Queremos integrarnos con el mundo con inversión en infraestructura"

"Para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta de

infraestructura que existe en nuestro país no alcanza con el

esfuerzo del sector público. Hoy la Argentina está invirtiendo

algo así como el 2,7% del producto bruto interno en

infraestructura pública y nos propusimos llegar en los próximos

años al 6%. Pero esto no alcanza, esto es sólo una parte,

tenemos que generar incentivos para sumar al sector privado a

este desafío por la inversión en nuestro país", señaló

Frigerio, que participó del Foro empresarial "América Latina y

el Caribe: Una agenda de crecimiento y desarrollo".

En ese marco, destacó las acciones para sumar al sector

privado, como por ejemplo, "el nuevo régimen de transparencia y

buenas prácticas en obras del Estado Nacional" o la nueva ley

de participación público- privada que -advirtió "les da

previsibilidad y seguridad jurídica a aquellos inversores del

sector privado que quieran participar en este tipo de obras".

"Estamos trabajando fuertemente con el proyecto 'waste to

energy' en el cual los privados pueden hacerse cargo de las

plantas de tratamientos de efluentes y esto les permite

quedarse con el negocio de la trasformación de estos efluentes

en energía. Tenemos proyectos como estos en transporte, puertos

o aeropuertos que tenemos que hacer en Argentina para facilitar

la salida de la producción que hoy genera un cuello de botella.

Hay muchísimos ejemplos de incentivos al sector privado para

que se sume a esta revolución de la obra pública, como lo

define nuestro presidente Mauricio Macri", planteó Frigerio en

la reunión en la que también participaron, entre otros, el

presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y el titular del BID,

Luis Alberto Moreno.

Destacó también el desarrollo del Plan Nacional de Agua que

-remarcó- va a permitir "que el 100% de los argentinos tenga

acceso al agua potable y el 75% cuente con servicio de cloacas

y también el Plan nacional de vivienda".

"La vivienda social debe ir a los sectores más vulnerables,

y para los sectores medios y altos tenemos que pasar del

subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Para eso

necesitamos la colaboración del sector financiero", señaló

Frigerio.

Acompañó al ministro el jefe de Gabinete del Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda, Camilo Di Boscio.

