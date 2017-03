Macri: Las leyes Emprendedores y Pyme "democratizan las oportunidades"

El presidente Mauricio Macri celebró este jueves la sanción por parte del Senado de la Ley de Emprendedores y sostuvo que tanto esa norma como la Ley Pyme buscan "democratizar las oportunidades" para la generación de nuevos negocios y abogó porque "no sea más una carrera de obstáculos", el camino para poner en marcha un emprendimiento productivo.En ese marco, felicitó al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y a todo su equipo por haber logrado que ayer el Senado aprobara por unanimidad la denominada Ley de Emprendedores, y destacó que, desde la gestión de Cambiemos, buscan "desterrar" esa "capacidad que tuvimos los argentinos de boicotearnos durante tantos años".En este sentido, abogó porque la nueva norma ayude a que "no sea más una carrera de obstáculos" poner en marcha una iniciativa productiva porque -afirmó Macri- "encima que alguien arriesga capital, tiempo y esfuerzo", del otro lado se topa con "un Estado que lo único que hace es ponerle trabas, y, entonces, también hay que hacer un curso para ver cómo se hacen los trámites".En ese marco, resaltó que es sabido en todo el mundo que "más de la mitad de los empleos los están generando los pequeños emprendimientos", y señaló que si el Gobierno está "convocando a las grandes empresas en el mundo que vengan a invertir en Argentina", en verdad también se debe "apostar" por las pymes.

Recorrimos la fábrica de helados artesanales "Guapaletas", una PYME que recibió apoyo del Estado y hoy emplea a más de 90 personas pic.twitter.com/ltv5dtAP4C — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 30 de marzo de 2017

Si te apasiona hacer realidad tu proyecto es porque sos emprendedor. Estamos para sumarte pic.twitter.com/GZtxulrBKN — Francisco Cabrera (@cabrerafran) 29 de marzo de 2017

En este punto, indicó que, "si va bien", un pequeño emprendimiento puede llegar a tener "decenas de empleados", como ocurrió en con la planta de helados Guapaletas que visitó hoy en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.De hecho, Mauricio Macri subrayó que, en el mundo, se respeta "la capacidad de hacer de los argentinos" tanto en materia energética, de producción de alimentos y otros sectores.Por ese motivo, abogó por terminar con "la carrera de obstáculos" que, hasta ahora, debía enfrentar cualquier persona que quisiera poner en marcha un emprendimiento, y en esa línea destacó las bondades de la Ley de Emprendedores sancionada ayer por el Senado de la Nación y la Ley Pyme, que busca aliviar la presión fiscal, incentivar la inversión productiva y proteger las fuentes de trabajo.En este sentido, remarcó que ambas normas permiten "democratizar las oportunidades", y sostuvo que "está bueno comprometer y creer que somos capaces de vivir mejor y superarnos en busca de la felicidad y, cuando uno siente que es reconocido por su trabajo y uno vuelve a su casa orgulloso de haber hechos las cosas bien", de eso se trata de "sacar a la Argentina adelante".Además, Macri sostuvo que en su reciente visita oficial a Holanda comprobó la "energía increíble y una demostración de afecto e interés por nosotros y claramente tiene un incentivo muy grande y una reina de lujo (Máxima) que es de origen argentina que transfirió el afecto de ella a su pueblo".Añadió que ese país europeo "es el dos por ciento de nuestro territorio y es el segundo exportador de alimentos del mundo"Destacó que, "claramente", el país "puede producir alimentos para 800 millones de personas y generar energía no sólo para nosotros, para dejar de importar y exportar al mundo", y "otras cosas valiosas que el mundo espera que aportemos".Además, el Presidente reiteró su llamado a "dejar de ser el granero del mundo, para ser el supermercado del mundo y llegar con productos más sofisticados posibles para que más argentinos trabajen en transformar nuestras materias primas en algo de mayor valor y eso nos va hacer grandes".La Ley de Emprendedores sancionada ayer por unanimidad en el Senado apunta a facilitar la constitución, promoción y el crecimiento de pequeñas empresas, mediante la creación de una figura jurídica: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).Además, facilita la apertura, vía internet, de empresas en un plazo no mayor a las 24 horas, incluida la apertura de una cuenta bancaria en el acto, la obtención del número de CUIT y la digitalización de la firma, los libros y los poderes de la compañía.A su vez, la norma crea un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), con el cual se podrá financiar emprendimientos de forma conjunta con el sector privado.Se trata de diez fondos que tendrán como requisito un capital mínimo de 30 millones de dólares cada uno.Asimismo, contempla una serie de beneficios impositivos para la inversión de capital, cuyos aportes podrán ser deducidos del Impuesto a las Ganancias.Sobre la sanción de la Ley de Emprendedores Télam Radio habló con el senador nacional por San Juan Roberto Basualdo, presidente de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes de la cámara alta, quién sostuvo que esta ley "le da la agilidad que ellos necesitan, no un obstáculo".