La soja en el mercado de Chicago tocó su menor precio desde el 13 de octubre, luego de que la tonelada bajara u$s 1,10 y se estacionara en u$s 356,05.



Los motivos radican en que analistas esperan un aumento de la siembra de la oleaginosa en 2017 en EE.UU., según Reuters. Además una abundante cosecha en Sudamérica siguó presionando a los precios.



El maíz ganó 27,5 centavos, o un 0,07%, a u$s 131,727 por tonelada, debido a la expectativa de una menor siembra de maíz en Estados Unidos y mayores inventarios en 2016.



Por su parte, el trigo avanzó 36 centavos, un 0,12%, a u$s 156,345 por tonelada.