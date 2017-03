Bancos resisten nuevo proyecto para reducir comisiones por tarjetas

Luego de que el proyecto recibiera el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Comisión de Industria y Comercio del Senado recibió a las entidades financieras.



La iniciativa, impulsada por el presidente de la comisión, el chubutense Alfredo Luenzo (UNA) propone bajar a 1,5% las comisiones por ventas con tarjetas de crédito y a 0,5% las de débito, además de atar la base de cálculo de la financiación a la tasa de interés de los préstamos personales.



La reducción de las comisiones sería aún mayor para el caso de las zonas de frontera, donde los comercios podrían pagar, de acuerdo con el proyecto, una comisión del 1%.



La Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República de Argentina (ABAPPRA) advirtieron que el proyecto puede afectar negativamente a los "bancos pequeños y a las tarjetas regionales" y que "si se quiere fomentar la competencia, esta medida atenta contra ello".



El representante de ABAPPRA, Demetrio Bravo Aguilar, señaló que el proyecto de ley puede ser "complicado para el pequeño banco y las tarjetas regionales" y advirtió sobre el "impacto que puede tener en las provincias" ante "un cierre posible del mercado" dado que, a su juicio, la iniciativa "lleva al quebranto".



En tanto, Daniel Llambías, en nombre de ADEBA Daniel Llambías indicó que la reducción diferencial para las zonas de frontera "afecta fundamentalmente a las tarjetas del interior del país" porque se daría en "16 provincias, donde operan básicamente tarjetas regionales".



También cuestionó la intención de modificar el cálculo de la financiación, al indicar que "hoy la tasa de interés que se aplica por los saldos impagos, los que el cliente no pagó a la fecha de vencimiento, los emisores bancarios pueden cobrar el promedio de otorgamiento de préstamos más el 25%".



Sin embargo, "los grandes emisores de tarjetas no usan la tasa del 25, sino que son muy similares a las de créditos personales", indicó Llambías quien le restó importancia así a ese punto del proyecto que, según fuentes de la Comisión que lleva el tema, es el punto más conflictivo.



Por su parte, el presidente de ABA, Claudio Cesario, advirtió a los senadores que "lejos de fomentar la competencia la están complicando" y que el cambio "lo van a sufrir las tarjetas regionales porque los costos de operación son más altos".



Además, dijo que "es importante que tanto la AFIP como los gobernadores de las provincias tomen nota y digan si esto termina afectando la recaudación provincial y municipal".



El año pasado el Senado aprobó un proyecto de Luenzo que se ocupaba únicamente de la reducción de las comisiones que pagan los comercios pero la Cámara de Diputados no lo trató, sino que elaboró y sancionó una iniciativa propia.



Ante ello, el Senado envió una nota de protesta con la firma de todos los bloques en la que expresaron que Diputados era cámara revisora en este caso y debía encargarse de aprobar o devolver el proyecto de Senado, conflicto que hizo que el tema se trabara hasta este año, cuando Luenzo reflotó, con cambio, su proyecto.



Con esta nueva iniciativa, la discusión pasa no solo por la reducción de las comisiones y el cambio de la base de cálculo para la financiación, sino también por el carácter progresivo de la rebaja, dado que las entidades bancarias y comerciales firmaron un convenio impulsado por el Gobierno que establece que la reducción sea gradual, mientras que el proyecto la hace inmediata.