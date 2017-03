Aumentan las importaciones de consumo y caen las de insumos y maquinaria

Argentina registró un saldo comercial negativo de 122 millones de dólares en febrero, según el informe sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA) divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mes pasado, cayeron tanto las exportaciones como las importaciones con respecto a febrero del 2016, aunque las primeras se contrajeron más que las segundas.



El dato más preocupante lo dejó la composición de las importaciones: mientras aumentaron las de bienes de consumo, impulsadas sobre todo por auto motores, se contrajeron las que están vinculadas a la producción, que son las de bienes de capital e intermedios.



Según el INDEC, en febrero de 2017 las exportaciones alcanzaron los 3.888 millones de dólares, un 6,2 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones fueron por u$s 4.010 millones, un 0,6% menos que hace un año, con un déficit en la balanza comercial por u$s 122 millones.



El rojo fue levemente superior a la proyección del mercado. Un sondeo realizado por Reuters entre analistas estimaba un déficit de u$s 116 millones.



La caída en el valor de las exportaciones se debió exclusivamente al volumen, ya que los precios subieron 6,3% mientras que las cantidades bajaron 11,7%. De acuerdo al informe, las exportaciones de Productos primarios cayeron en valor 14,5%; Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 8,6%; y Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 0,5%; mientras que Combustibles y Energía aumentaron 43,7%.



"En términos desestacionalizados, las exportaciones de febrero cayeron 9,8% respecto del mes anterior", puntualizó el INDEC.



En cuanto a las importaciones, mientras que los precios aumentaron un 7,4%, las cantidades se redujeron 7,5%. En términos desestacionalizados, las importaciones de febrero de 2017 cayeron 1,4% respecto del mes anterior.



"Clasificadas por usos económicos, se observaron mayores importaciones de Vehículos automotores de pasajeros (51,9%); Combustibles y lubricantes (49,8%); y Bienes de consumo (9,9%); en tanto que se redujeron las importaciones de piezas y accesorios para bienes de capital (-20,2%); bienes intermedios (-8,6%); y bienes de capital (-6,1%)", detalló el trabajo.



Sacando la variable precio, las importaciones de vehículos crecieron en cantidades un 55% interanual y las de bienes de consumo, un 10,9%. En cambio las de bienes de capital se contrajeron un 9,7%; las de bienes intermedios, un 12,1% y las de piezas y accesorios para bienes de capital, un 20,3%.



Brasil, China y Estados Unidos fueron los principales socios comerciales



En ese contexto, las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 601 millones y las importaciones desde Brasil llegaron a u$s 1.224 millones. Por tal motivo, el saldo comercial bilateral fue deficitario en u$s 622 millones de dólares.



Por otro lado, las exportaciones a China alcanzaron los u$s 178 millones y las importaciones fueron por u$s 633 millones. En este caso, el déficit comercial en este caso fue de u$s 455 millones.



En el caso de los Estados Unidos, las exportaciones a ese país sumaron u$s 324 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron los u$s 446 millones. El déficit con los Estados Unidos en febrero fue de u$s 122 millones.



Estos tres países sumados absorbieron 28,4% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 57,4% de sus importaciones.