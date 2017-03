Fuerte rechazo argentino al pedido para bloquear ingreso de biodiesel a EEUU

La semana pasada, la industria estadounidense del biodiésel solicitó al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de ese país la imposición de derechos antidumping y compensatorios contra las exportaciones argentinas de biodiésel.En la misma, acusaba a los productores argentinos de exportar a precios de dumping y de beneficiarse de subsidios distorsivos que favorecen a las exportaciones y perjudican a la industria norteamericana., cifra equivalente al 2,1% del total de las exportaciones argentinas. En 2016, la balanza comercial con EE.UU. fue deficitaria para la Argentina en u$s 2.200 millones.Es por ello quey sus argumentos ya han sido rechazados por tribunales internacionales. La OMC falló en favor de Argentina el año pasado, tanto en primera instancia como en apelación, contra una medida antidumping similar a la que ahora pretende la industria del biodiésel estadounidense impuesta por la Unión Europea".Asimismo, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Luis Zubizarreta, sentó postura y consideró que nuestro país incrementó la exportación a EEUU porque. Asimismo, adjudicó las acusaciones de la National Biodiesel Board a que esa suba de las exportaciones argentinas generó un impacto en algunas plantas norteamericanas."Es un mercado muy exigente en calidad y sustentabilidad, cumplimos con todos los requisitos. De hecho, hay otra asociación de productores de biodiésel americana que contradice a esta asociación y dice que es buena la competencia", manifestó en diálogo con Clarín. .Asimismo, recordó que cuando la Unión Europea bloqueó exportaciones en 2013 Argentina llevó el reclamo ante la Organización Mundial de Comercio, que "nos dio la razón e instruyó a la Unión Europea para revertir esa decisión. Ahora estamos en un proceso donde tienen que revisar el arancel que nos impusieron. Ese caso demostró que"."El año pasado exportamos US$ 1.200 millones y es el principal producto que la Argentina exporta a los Estados Unidos, representando alrededor del 25% del total que se exporta a ese país. Pero es importante aclarar que, dentro del volumen de consumo de biodiésel en Estados Unidos, el que proviene de Argentina está por debajo del 20% del total", subrayó.Sobre la existencia de supuestos subsidios para el sector, el Gobierno argentino enfatizó que "la acusación de los productores de biodiesel de los Estados Unidos se basa en argumentos carentes de todo sustento"."La misma Unión Europea también rechazó una acusación de sus propios productores, similar a la presente demanda de la industria norteamericana, dado que no pudo probarse la existencia de subsidios que supuestamente favorecían a los productores argentinos", agregó en el comunicado.La Argentina es líder mundial en producción de biodiésel gracias a su ventaja comparativa en soja y la producción altamente eficiente de la industria nacional de este combustible. Esto motivó demandas proteccionistas en diversas partes del mundo con el fin de proteger sectores incapaces de competir internacionalmente, a través de la imposición de barreras ilegales al comercio internacional.Esas barreras no solamente perjudican a los exportadores eficientes, sino que menoscaban los esfuerzos que realizan los países en desarrollo para proteger el medio ambiente global a partir de la reducción del consumo de combustibles fósiles.Frente a la presentación de la cámara estadounidense, la Cancillería señaló que "el Gobierno argentino brindará su apoyo a los productores argentinos y continuará bregando por un comercio internacional de biodiésel libre de barreras, que premie la eficiencia y la protección del medio ambiente".