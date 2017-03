Créditos hipotecarios a tasa fija o variable: Cómo ahorrar $ 95 mil en tres años

Muchos argentinos que piensan en endeudarse para ir por la casa propia, deben resolver un dilema:El Gobierno anunció hace pocos días el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios, con cuotas iniciales más accesibles para la clase media. Las líneas -subsidiadas o no- llegan ofrecidas por los bancos a un costo que está dado por unaEl plan oficial renovó el debate sobre la conveniencia o no de endeudarse a tasa variable en la Argentina., para los primeros tres o diez años, según el caso. A partir de ese plazo (y de ese piso), la tasa empieza a ser variable y no puede superar a la suba del salario.Los tomadores de este tipo de préstamos se ven tentados por la sensación de tranquilidad que genera el hecho de poder "licuar" las cuotas: es decir, destinar al pago del crédito, en estos tres años, una porción del salario cada vez menor. Este razonamiento supone hacerse cargo de pagar, de antemano,, en los que la inflación puede ser menor o algo más parecida a la del resto de los países de la región.la cancelación de un préstamo UVA.. En este proceso,, sólo podría "licuar" la cuota en los años en que la suba de precios supere ese costo. A partir de entonces, la cuota empezará a evolucionar; en el mejor de los casos, con el salario como tope.El tomador de un crédito UVA paga una cuota inicial que, según el banco y el plazo, se ubica entre los. Quien, en cambio, haya optado por un crédito a. Y que es 45% o 90% más alto que el de la cuota UVA en los primeros tres años.En un crédito UVA, el valor de cada cuota y del capital se actualizan con la inflación. El tomador de crédito debe tener en cuenta que en algunos años: su cuota (que se mide en "UVA") se actualizará con los nuevos precios y empezará a representar una mayor parte de sus ingresos mensuales.: el capital adeudado también se ajustará y exigirá ser cancelado con una mayor cantidad de salarios que en el momento inicial.. Cuando, en cambio, el salario vaya a la par de la inflación, la cuota y el capital mantendrán siempre la misma proporción con el sueldo a lo largo de toda la vida del crédito.Contar en los inicios con una baja cuota mensual permite al cliente acceder a un crédito más alto, con menores ingresos. Esto porque, por regulación oficial, el pago mensual de un crédito no puede superar 25% del salario.El pago de una cuota mensual más baja concede al tomador de crédito UVA quedarse con la diferencia de lo que pagaría en una financiación a tasa fija. Por ejemplo,. El beneficio se achica mes a mes, a medida que la inflación encarece la cuota del préstamo UVA.. Y es un salvavidas para quien quiera estar a salvo de un eventual salto en los precios. Fuente: (Ámbito).-