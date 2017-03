El Banco Central resaltó que las reservas están en el nivel más alto desde 2011

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordó que sus reservas están en el valor más alto desde mediados de 2011 y descartó riesgos macroeconómicos por el proceso de formación de activos externos (FAE) del sector público no financiero, que en el primer bimestre superó los u$s 3.800 millones, y consideró que la tendencia creciente en la materia "forma parte del proceso de reintegración financiera internacional".



"No vemos la dinámica reciente (de salida de capitales) con preocupación, en tanto el BCRA cuenta con una sólida posición de reservas internacionales que puede actuar perfectamente como amortiguador frente a algún shock adverso de corto plazo", indicó la entidad en respuestas a consultas formuladas en el Congreso nacional.



La autoridad monetaria recordó que el nivel de reservas externas se ubica en u$s 51.738 millones, el valor más alto desde mediados de 2011.



"La normalización de las relaciones financieras internacionales argentinas y la implementación de un régimen de tipo de cambio flotante -que refleja plenamente las condiciones del mercado cambiario- son medidas que han alejado los escenarios de crisis de balance de pagos", aseguró el Banco Central en su comunicación al Parlamento.



"No creemos -añadió en ese marco el BCRA- que la evolución reciente refleje una dinámica que genere preocupación sobre la compraventa de activos en pesos y en moneda extranjera".



El informe precisó además que la formación de activos externos no se encuentra en valores altos, si se la compara con el producto interno bruto o con las reservas internacionales.

El ratio FAE / PIB se ubica en torno a 2%, cifra que está por debajo del promedio de 3% registrado en el período 2003-2011 y resulta inferior al máximo de 7% alcanzado en 2009, durante el transcurso de la crisis internacional.



De igual manera, añadió el BCRA, el ratio FAE/reservas internacionales se ubica en 25%, lejos de los máximos alcanzados de 50% durante épocas de tensiones financieras.



La comunicación oficial resaltó, por otra parte, que "la mayor demanda de divisas vía FAE ocurre como un fenómeno paralelo a un mayor ingreso de divisas, como respuesta a la confianza de los inversores en el nuevo régimen cambiario".



El Central puntualizó que en 2016 ingresaron divisas vía FAE por u$s 18.600 millones, cifra que prácticamente duplica al promedio ingresado entre 2003 y 2015 (que fue de u$s 9.400 millones) y se ubica 40% por encima de los datos del promedio 2003-2011 (de u$s 12.600 millones). (Télam)