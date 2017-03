Precios Transparentes: "No dio resultado, hay temor a trabajar con tarjeta"

Dos meses después de que se lanzara el programa Precios Transparentes, el Gobierno aplicará desde este martes cambios en la forma en que se exhiben los valores de cada producto en las vidrieras y en el interior de los comercios chicos, como una corrección del plan que finalmente no tuvo la aceptación esperada.



En diálogo con Elonce TV, Manuel Gabas, titular de Apyme en la provincia, informó que "no entendíamos por qué los precios contado-efectivo iban a bajar un 15% y hasta 20% con la medida de los precios transparentes, donde se debía poner bien en claro la tasa de financiación que se cobraba en las tarjetas y más. Quedó demostrado que no dio resultado y la consecuencia es que en el comercio se trabaja menos con tarjeta".



Asimismo, aseguró que el Plan Ahora 12 ya no es utilizado como antes y asegura que el derrumbe en el consumo, pagando con tarjetas de crédito, fue muy grande. "Sentimos la pérdida en las ventas que teníamos con este plan. Dos años atrás, los jueves se duplicaban, pero hoy se trabaja poco, hay temor a trabajar con tarjeta", dijo.



Y agregó: "son varios los rubros en crisis. Se toma como un éxito que febrero sea el primer mes, desde 2015, que no cayó el empleo. Es una situación crítica económicamente".



Consideró que "la transparencia siempre es importante, el cliente debe saber cuánto es la diferencia que paga y la tasa de interés. No sabemos si colaboró en la práctica porque fue muy poco tiempo". Elonce.com